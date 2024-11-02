Фэшн-товары заняли треть ассортимента региональных витрин на Ozon

Маркетплейс Ozon продолжает поддерживать отечественных дизайнеров и локальные бренды, предоставляя им в рамках проекта «Сделано в России» доступ на специальные витрины. Продукция российских дизайнеров на Ozon за последние полгода становится всё более востребованной — её стали заказывать в два раза чаще. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе маркетплейса.

На одного клиента приходится четыре заказа одежды, обуви и аксессуаров российского производства. Число продавцов отечественных фэшн-товаров на Ozon выросло в 1,2 раза по сравнению с предыдущим годом, а их оборот увеличился более чем вдвое.

За первые шесть месяцев 2024 года покупатели приобрели около 2,7 млн фэшн-товаров от региональных производителей. На витринах было представлено 600 тыс. товарных позиций от 896 локальных брендов. Доля товарных наименований в категории фэшн от всего ассортимента региональных витрин достигла 28%.

Наибольшее число брендов и товарных позиций представлено в разделах «Сделано в Москве», «Сделано в Ивановской области» и «Донская продукция».



Так, витрина «Сделано в Москве» объединяет около 484 тыс. товарных наименований от столичных продавцов и 651 бренд. Доля одежды, обуви и аксессуаров от всего ассортимента локальной витрины достигает 35%.

В разделе «Сделано в Ивановской области» представлено около 40 тыс. товаров и 102 бренда. 50% продукции, которую можно найти на региональной витрине, относится к категории фэшн.

На витрине «Донская продукция» собрано больше 10 тыс. товарных наименований от 32 брендов из Ростовской области. Товары категории фэшн составляют 11% от всего ассортимента региональной витрины.

Проект «Сделано в России» был запущен в 2022 году в сотрудничестве с региональными властями и центрами «Мой бизнес». В августе прошлого года на витринах появилась одежда, обувь и аксессуары от отечественных производителей. В настоящее время на маркетплейсе представлены разделы из 19 субъектов РФ, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ивановской, Тульской, Вологодской областей.

Помимо региональных витрин на платформе Ozon Fashion собрана одежда, обувь и аксессуары от перспективных российских дизайнеров на витрине «Гардероб», запущенной в марте 2023 года. Сейчас на ней представлено свыше 1,3 млн товаров, что втрое больше показателя на тот же период прошлого года. Денежный оборот продавцов раздела за первые шесть месяцев этого года вырос в 2,4 раза.