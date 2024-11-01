Ozon уберет постоплату для большинства товаров

Ozon с 1 ноября приостановит функцию оплаты при получении. Это затронет почти все товары, за исключением категории Fashion, в которую входят одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

Опция оплаты при получении наиболее востребована покупателями при заказе товаров категории Fashion, которые необходимо примерить или визуально оценить. Заказ для товаров, не нуждающихся в примерке на пункте выдачи, нужно будет оплатить при оформлении.

Аналитики Ozon указывают, что большинство покупателей не пользовались опцией постоплаты, когда она была доступна. Такая функция появилась на маркетплейсе в ноябре 2022 года. Изначально она действовала при заказе одежды, обуви, головных уборов, белья, но в августе 2024 года была расширена на другие категории.

Ранее Ozon открыл профили покупателей. Теперь, если пользователь не закрыл профиль, другие могут подписаться и следить за его обновлениями, просматривая отзывы на товары, которые опубликованы не анонимно.