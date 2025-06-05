Ozon и «ВКонтакте» запустят инструмент для продвижения товаров через блогеров

Ozon и «ВКонтакте» объявили о запуске инструмента для внешнего продвижения товаров у блогеров в социальной сети. Решение позволит предпринимателям продвигать товары из личного кабинета на маркетплейсе без необходимости самостоятельно искать инфлюенсеров и вести переговоры. Об этом Sostav сообщили в Ozon

Инструмент интегрируется с платформой VK AdBlogger, обеспечивая автоматический подбор блогеров и публикацию рекламного контента. Для продавцов предусмотрены различные модели оплаты. Одна из них предполагает вознаграждение за каждую купленную единицу товара, что позволит селлерам Ozon протестировать формат и получить результат за потраченный бюджет.

Инструмент будет автоматически маркировать рекламу. По словам представителей компаний, запуск сервиса отвечает запросам бизнеса на эффективное и измеримое продвижение в соцсетях, а также открывает блогерам новые возможности монетизации контента.

Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon: Сегодня социальные сети формируют спрос, а демонстрация товаров в блогах — не тренд, а необходимость. Наш ответ — запуск инструмента для внешнего продвижения совместно с крупнейшей социальной сетью рунета. В итоге выигрывает и бизнес, и креаторы контента. Продавцы получат автоматизированный инструмент с прозрачной оплатой за результат, а блогеры — удобный доступ к сотням тысяч клиентов для монетизации своего контента.