Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.06.2025 в 16:25

Ozon и «ВКонтакте» запустят инструмент для продвижения товаров через блогеров

Новый сервис позволит предпринимателям проводить рекламные кампании в соцсети с привлечением инфлюенсеров

Ozon и «ВКонтакте» объявили о запуске инструмента для внешнего продвижения товаров у блогеров в социальной сети. Решение позволит предпринимателям продвигать товары из личного кабинета на маркетплейсе без необходимости самостоятельно искать инфлюенсеров и вести переговоры. Об этом Sostav сообщили в Ozon

Инструмент интегрируется с платформой VK AdBlogger, обеспечивая автоматический подбор блогеров и публикацию рекламного контента. Для продавцов предусмотрены различные модели оплаты. Одна из них предполагает вознаграждение за каждую купленную единицу товара, что позволит селлерам Ozon протестировать формат и получить результат за потраченный бюджет.

Инструмент будет автоматически маркировать рекламу. По словам представителей компаний, запуск сервиса отвечает запросам бизнеса на эффективное и измеримое продвижение в соцсетях, а также открывает блогерам новые возможности монетизации контента.

Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon:

Сегодня социальные сети формируют спрос, а демонстрация товаров в блогах — не тренд, а необходимость. Наш ответ — запуск инструмента для внешнего продвижения совместно с крупнейшей социальной сетью рунета. В итоге выигрывает и бизнес, и креаторы контента. Продавцы получат автоматизированный инструмент с прозрачной оплатой за результат, а блогеры — удобный доступ к сотням тысяч клиентов для монетизации своего контента.

Андрей Гостев, директор по стратегии и операциям «ВКонтакте»:

Один из ключевых запросов бизнеса, который мы видим, — это потребность в продвижении товаров в соцсети с помощью блогеров. Новый инструмент поможет бизнесу получить охватное продвижение в сообществах «ВКонтакте» и при этом сэкономить, платя за конкретный измеримый результат в виде совершенных продаж. Блогеры, в свою очередь, получат дополнительный способ заработка, а пользователи — возможность встретить интересный товар с маркетплейса в креативном авторском контенте.

ВКонтакте Ozon Блогеры
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.