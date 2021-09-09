Ozon и Segmento запустили новые post-campaign-отчеты об эффективности рекламных расходов

Post-campaign-аналитика по итогам рекламных кампаний для e-commerce, как правило, содержит обширные объемы данных, но они плохо конвертируются в понятные бизнесу показатели. Выполненные и перевыполненные KPI по охватам или СPM лишь очень косвенно говорят об эффективности проведенной кампании. Разработчик отчетов — Segmento — рассказал Sostav, какие задачи решают два новых типа отчетов для e-commerce-компаний, работающих с маркетплейсом Ozon.

DPV-отчет (Detailed Page View) расскажет о стоимости просмотра карточки товара. Это данные о цене привлечения одного пользователя на каждую из товарных позиций, а также о стоимости потенциальной покупки, иными словами, о цене целевого действия «добавление в корзину». Этот отчет позволит сопоставить реальную выручку с потенциальной выручкой от клиентов, привлеченных рекламной кампанией. Кроме того, на основе данных Ozon Segmento покажет эффективность конверсии относительно средних показателей по той или иной категории товаров. Рекомендации на основе этих данных позволят повысить эффективность последующих кампаний.

Отчет по CR Lift (Conversion Lift) — исследование, которое покажет эффективность рекламной кампании по сравнению с продажами бренда без атрибуции.

CR Lift рассчитывается как отношение конверсий в событие пользователей тестовой группы (посетители карточек товаров, охваченные рекламной кампанией) к контрольной группе (посетители карточек товаров, не видевшие рекламу). Данные собираются по всем событиям по товарам бренда на Ozon за период рекламной кампании плюс 14 дней после нее.

Благодаря данным от Ozon и собственным данным Segmento отчет наглядно показывает эффективность рекламной кампании на фоне всех событий бренда.

Например, конверсия из просмотра в добавление в корзину для новых пользователей бренда на 48,71% выше по отношению к пользователям без атрибуции. При этом CR Lift по конверсии из просмотра в покупку для новых пользователей выше на 18,85% по сравнению с пользователями без атрибуции.

Платформа Segmento оперирует данными о поведенческих особенностях аудитории, всеми охватными и конверсионными показателями, бренд- и бизнес-метриками. По оценке компании-разработчика, в месяц через платформу Segmento осуществляется 1 млрд рекламных показов на 150 тыс. сайтов Рунета и в 300 тыс. мобильных приложений.