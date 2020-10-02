Ozon и ivi могут провести IPO до конца 2020 года

Ozon и ivi рассматривают возможность выхода на биржу через IPO в США до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на двух банкиров, знакомых с ходом подготовки.

Обе компании хотят привлечь деньги на дальнейшее развитие, говорят собеседники агентства. Предварительно IPO назначено на осень.

Ни одна компания не прокомментировала агентству Reuters эту информацию.

В июне 2020 года Reuters сообщало, что долю в Ozon может купить Сбербанк. Но переговоры зашли в тупик, поэтому ритейлер начал рассматривать выход на биржу, говорят источники агентства.