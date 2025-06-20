«Озон Фармацевтика» привлекла 2,8 млрд рублей в ходе вторичного размещения акций

Фармацевтический производитель «Озон Фармацевтика» назвал цену размещения акций в рамках вторичного публичного предложения (SPO) на Московской бирже — 42 руб. за бумагу. Размещение прошло по нижней границе ранее заявленного диапазона 42−45 руб. При этом на торгах 20 июня стоимость одной акции достигала 46,8 руб., что на 2,3% выше к закрытию 19 июня, сообщает РБК.

Сбор заявок на участие в SPO проходил с 17 по 19 июня. Всего компания разместила 65,9 млн акций и привлекла 2,8 млрд руб. инвестиций. В результате доля бумаг в свободном обращении увеличилась на 6 процентных пунктов.

Институциональные инвесторы приобрели примерно 63% от объема предложения, розничные — около 37%. Каждый частный инвестор получил минимум 10 акций (один лот). В общей сложности в размещении приняли участие более 14 тыс. инвесторов.

Привлеченные в ходе сделки средства, осуществленной по схеме cash-in, компания планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, а также на другие корпоративные нужды.

«Озон Фармацевтика» основана в 2001 году. Компания разрабатывает и производит лекарственные препараты. У фармпроизводителя более 510 регистрационных удостоверений на лекарства и свыше 200 препаратов в стадии разработки. В 2024 году выручка компании выросла на 30%, достигнув 25,6 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 15% — до 4,61 млрд руб. Акции компании входят в сектор рынка инноваций и инвестиций Московской биржи.