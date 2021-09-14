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14.09.2021 в 05:40

Ozon Express стал официальным партнером ФК «Спартак-Москва»

Компании проведут ряд совместных акций по продвижению бренда во время матчей

Сервис доставки Ozon Express стал официальным партнером футбольного клуба «Спартак-Москва». С начала нового футбольного сезона компании проведут ряд совместных акций: активности по продвижению бренда на стадионе во время футбольных матчей, проекты в социальных сетях и другие digital-активности. Об этом Sostav рассказали в сервисе.

В рамках сотрудничества Ozon предложит фанатам «Спартака» эксклюзивные скидки, а также запустит сервис по доставке еды на стадионе «Открытие Банк Арена». Теперь при посещении домашних матчей поклонники футбола смогут перекусить, не отрываясь от просмотра игры — курьеры Ozon Express доставляют еду из зоны фудкорта стадиона непосредственно к месту болельщика.

Рустам Махмутов, руководитель направления маркетинга и продаж ФК «Спартак-Москва»:

Мы рады, что тысячи наших болельщиков смогут лучше узнать бренд Ozon Express. Развитие сервиса доставки еды на места — одна из приоритетных задач в части работы клуба в матчдей, и мы рады, что начинаем работать в паре с таким авторитетным брендом. Надеемся, что совместные усилия по развитию сервиса приведут к тому, что посещение футбольного матча станет еще чуть более комфортным событием для наших гостей.

Алексей Подъяпольский, директор по маркетингу Ozon Express:

Ozon Express — динамично развивающийся сервис, который уже знают и любят тысячи жителей столичного региона. Мы рады начать партнерство с ФК «Спартак-Москва», клубом, которым гордится огромное количество москвичей. Мы надеемся, что сервис Ozon Express оценят все любители футбола.

В начале года Ozon Express начал доставлять готовую еду из своих дарксторов. Первым партнером сервиса стала «Азбуки вкуса», которая представила на площадке около 100 товарных наименований.

Ozon Express ФК «Спартак-Москва»
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