Ozon, eBay и DHL предложили упростить продажи за рубеж

Ozon, eBay, Farfetch, DHL и Российский экспортный центр предложили ввести поправки к российскому Налоговому кодексу для упрощения процедур продажи товаров за рубеж, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний.

«Мы принимаем активное участие по разработке законопроекта, позволяющего упростить процедуру экспорта товаров из России», — сообщил операционный директор Farfetch в России и СНГ Вахтанг Акиртава. По его словам, это позволит компании «в полной мере начать сотрудничать с локальными игроками и продавать их товары в 190 странах мира».

Получение налогового возврата компаниями-экспортерами упирается в необходимость собрать огромный пакет документов для каждого отправления, поясняет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

«Процедура там настолько сложная, что по каждой посылке нужно идти в таможню, писать заявление, к заявлению прикладывать кипу бумаг, описывать полностью товар и всю информацию о нем», — говорит он. Это приводит к тому, что компании не обращаются за вычетом, с их счетов списывается налог; продавцы не могут снижать цену, и в итоге падает конкурентоспособность их товаров.

Трудности с возвратом НДС российскими экспортерами считаются на рынке одним из ключевых барьеров для развития, показал опрос Data Insight. Респонденты также видят препятствия в неконкурентоспособности российских товаров и высокой стоимости доставки товаров за рубеж, а также в экономических санкциях против России.

Российский розничный онлайн-экспорт активно развивается. По итогам 2018 года он составит $746 млн, ожидают eBay и Data Insight. За последние два года товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос на 54%, а со странами СНГ — на 114%. Самыми популярными категориями товаров считаются одежда и обувь, электроника и товары для дома, однако экспортеры видят потенциал продаж за рубеж в коллекционных предметах (например, товары советского периода) и в подарках и игрушках ручной работы.