Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Altcraft Platform
Ашманов и партнеры
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.12.2024 в 14:22

«Ozon Банк» начнет развивать собственную сеть банкоматов

Первые терминалы установят в следующем году

1

В 2025 году «Ozon Банк» запустит пилотный проект по развитию сети банкоматов. Представитель банка подтвердил изданию эту информацию Rb.ru.

В настоящее время клиенты банка могут пользоваться партнерскими устройствами ВТБ, но даже после запуска сети собственных банкоматов, сотрудничество с кредитной организацией продолжится.

Ozon рассматривал вариант приобрести около 500 банкоматов в поставкой в Москву. В частности, во втором квартале речь шла о приобретении 10 единиц техники, в третьем квартале — уже 200 штук, а в четвертом квартале — еще 290 штук. Но в компании эти данные не подтвердили.

По мнению специалистов, появление банкоматов повысит узнаваемость бренда, и поспособствует росту лояльности, клиентской базы и доверия к банку.

Кроме Ozon свои банки есть у «Яндекса» и Wildberries, но своих банкоматов у них нет.

Ozon
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.