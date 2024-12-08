«Ozon Банк» начнет развивать собственную сеть банкоматов

В 2025 году «Ozon Банк» запустит пилотный проект по развитию сети банкоматов. Представитель банка подтвердил изданию эту информацию Rb.ru.

В настоящее время клиенты банка могут пользоваться партнерскими устройствами ВТБ, но даже после запуска сети собственных банкоматов, сотрудничество с кредитной организацией продолжится.

Ozon рассматривал вариант приобрести около 500 банкоматов в поставкой в Москву. В частности, во втором квартале речь шла о приобретении 10 единиц техники, в третьем квартале — уже 200 штук, а в четвертом квартале — еще 290 штук. Но в компании эти данные не подтвердили.

По мнению специалистов, появление банкоматов повысит узнаваемость бренда, и поспособствует росту лояльности, клиентской базы и доверия к банку.

Кроме Ozon свои банки есть у «Яндекса» и Wildberries, но своих банкоматов у них нет.