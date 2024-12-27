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27.12.2024 в 16:30

Акционеры Ozon утвердили переезд компании с Кипра в Россию

Редомициляция завершится до конца 2025 года

Акционеры Ozon приняли решение о перерегистрации компании с Кипра в Россию. Процесс смены юрисдикции завершится до конца 2025 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме МКПАО «Озон».

Редомициляция предполагает полный перенос акционерной структуры в Россию. В Ozon рассчитывают, что после перерегистрации торги бумагами компании на бирже остановят всего на несколько недель.

«Редомициляция снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции. Ситуация не повлияет на стратегию развития и операционную деятельность», — утверждают в пресс-службе Ozon.

О том, что маркетплейс намерен начать процесс перерегистрации холдинговой компании с Кипра в 2024 году, сообщалось в апреле.

Кипр Ozon Россия перерегистрация бизнеса
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