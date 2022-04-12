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18+
12.04.2022 в 18:30

Александр Шульгин покинул пост генерального директора Ozon

Компания перейдет к коллегиальному органу управления

Группа компаний Ozon сообщила Sostav о кадровых перестановках — Александр Шульгин покинул должность генерального директора компании и вышел из состава совета директоров после того, как ЕС и Австралия ввели в отношении него персональные санкции.

Компания перейдет под управление новому коллегиальному органу — в него войдут несколько топ-менеджеров текущей команды. В совете директоров Ozon Шульгина заменит Игорь Герасимов в качестве исполнительного директора. Ранее он занимал должность финансового директора группы.

Елена Ивашенцева, председатель совета директоров Ozon:

Мы были удивлены и расстроены новостями о санкциях в отношении Александра Шульгина и их обоснованием. Мы благодарны ему за вклад в развитие — за создание лучшей команды на рынке, которая за последние четыре года добилась роста бизнеса компании более чем в 20 раз и превратила Ozon из небольшого интернет-магазина в ведущую платформу электронной коммерции с множеством дополнительных продуктовых вертикалей.

Я убеждена, что эта команда под управлением коллегиального органа успешно продолжит реализацию стратегии компании, направленной на быстрый рост, лучшие продукты и сервисы при постоянном повышении операционной эффективности.

При этом Александр Шульгин не покидает компанию, уточнили в Ozon. В группе отметили, что Ozon Holdings PLC и дочерние организации не включены в санкционные списки ЕС, США, Великобритании или других стран. Кроме того, 31 марта «Ozon банк» был исключён из санкционного списка США.

Ozon
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