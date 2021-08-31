Вечная жизнь коробки: Ozon переснял «День сурка», чтобы рассказать о программе ресайклинга

Маркетплейс Ozon поделился результатами программы Ozon Recycle, в которую входит организованный сбор вторсырья в логистических центрах, его подготовка и отправка на переработку. С 2018 года компания переработала около 15 тысяч тонн упаковки. Авторы проекта наглядно продемонстрировали жизненный цикл одной коробки в ролике от креаторов Intergalactic.pro.

Главная героиня тематической кампании гордится своей «вечной жизнью»: ее обретение себя начинается в фулфилмент-центре, где она получает униформу Ozon в виде брендированной упаковочной ленты. Далее идет череда путешествий, ожидание покупателя и возвращение в прессованное состояние. Вечное повторение жизненного цикла и «День сурка» коробки — с одинаковыми шутками каждый день и счастьем возвращения к истокам создания.

К программе Ozon Recycle подключены девять фулфилмент-центров бренда, а также более 20 компаний-партнеров. По итогам 2020 года на переработку было отправлено 68% отходов. Как сообщили Sostav в маркетплейсе, при этом вторсырье (гофрокартон и стрейч-пленка) перерабатывается на 80%.

С 2018 по 2020 год Ozon более чем в три раза увеличил объемы переработки картона и стрейч-пленки (с 1 858 до 6 360 тонн). За первое полугодие 2021 года компания уже переработала более 4 тысяч тонн упаковки. На переработку отправляется весь картон, а воздушно-пузырьковую пленка, которая защищает товары, но не перерабатывается, онлайн-ритейлер почти полностью заменил на крафтовую бумагу.

Наращивать объемы переработки Ozon помогают и сами покупатели. Более 300 пунктов выдачи заказов в нескольких регионах России компания подключила к программе сбора упаковки «Отдай коробку в переработку»: клиенты Ozon могут распаковать заказ на месте и оставить упаковку в специальной зоне внутри ПВЗ. Активнее других упаковку сдают покупатели из Москвы и Подмосковья, здесь сосредоточено наибольшее количество пунктов-участников программы.

Состав творческой группы:

Ozon (клиент)

Intergalactic.pro (продакшн):

Режиссер — Наталья Зейгер

DOP — Александр Андерсон

Продюсер — Александр Шелапутов

Креатив — Кирилл Исааков

Художник — Оля Пашаева

Монтаж — Коля Николаев

Саундизайн — Сергей Кримсон