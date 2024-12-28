В России отзывают почти 20 тысяч автомобилей Kaiyi

Росстандарт сообщил об отзыве 19,7 тыс. автомобилей Kaiyi из-за того, что в машинах нет блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб.

В России отзывают 1,4 тыс. автомобилей Kaiyi X7, 4,7 тыс. Kaiyi X3, 13,5 тыс. Kaiyi E5, проданных с 2023 по 2024 год.

Владельцам машин, подпадающих под отзыв, сообщат по телефону или почте о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Собственники машин могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв с помощью сайта Росстандарта.

На отзываемых машинах бесплатно установят модуль вызова экстренных служб.