Открываем любопытные направления путешествий: новая кампания WHISKAS в честь Дня кошек

WHISKAS, BBDO Moscow и PRT Edelman Affiliate поздравили питомцев и их хозяев, запустив кампанию «Любопытные направления» в честь Дня кошек. WHISKAS предложил владельцам исследовать планету так же, как наши любимцы изучают квартиру: забираются на вершину шкафа, исследуют закоулки коридора и выбирают место для отдыха на диване. Интерактивную карту и креативный ролик дополнили масштабная PR-поддержка, trade-активации, анонсы в сети Wi-Fi в метро и на ТВ-каналах, а также поддержка в социальных сетях и e-commerce.

Путешествия домашних кошек ограничиваются квадратными метрами квартиры. Но им не надоедает привычное пространство: природное любопытство мотивирует их исследовать дом и открывать его заново. Для них это так же интересно, как для людей путешествовать по миру. Вдохновившись этим качеством, WHISKAS предложил хозяевам открыть для себя новые направления и получить шанс отправиться в поездку.

О кампании рассказывают интерактивная карта и ролик, демонстрирующие поиск новой локации для исследования — Креслимбурга, Кроватии или Коридорры. Питомец выбирает интересное направление и отправляется в путешествие.

Благодаря интерактивной карте на сайте CatDay.ru аудитория может взглянуть на мир типичной квартиры глазами кошки: пользователь погружается в сказочное пространство дома и узнает краткую историю каждой локации. За креативными названиями прячутся знакомые нам места — Мальдиваны, Шкаферест, Коридорра, Кроватия и другие. Так пользователь открывает для себя локации по-новому, с любопытством, присущим кошкам.

Ирина Хорохорина, бренд-менеджер WHISKAS, Mars Petcare: Кошки — наш неиссякаемый источник вдохновения. Мы постоянно ищем возможности отметить самые удивительные качества этих прекрасных созданий. Например, их природное любопытство. День кошек стал отличным поводом вспомнить об этом! Для нас это не просто отличный повод провести время с любимым питомцем, но и вспомнить о важности заботы о нем — области, в которой WHISKAS является настоящим экспертом.

Татьяна Колотилова, копирайтер BBDO Moscow: Нам нравится, что в этой идее удалось объединить промомеханику, платформу бренда и привлечь хозяев котиков понаблюдать за тем, куда их питомцев приводит любопытство. Люди подхватили идею, стали изобретать свои названия и фотографировать питомцев в новых локациях. Наше любимое из народного творчества: Холодельфия, Ваннеция и Кухненбург. Теперь мы уверены, что любопытства котов и фантазии их владельцев хватит, чтобы переписать всю карту мира в карту любопытных направлений, открытых котами. Звучит как план на следующий День кошек!

Тиша Голубева, старший арт-директор BBDO Moscow: Перед нами изначально стояла непростая задача — соединить материальный мир и фантазию кота, ведь от того, как визуально будет воплощена идея, зависят ее успех и принятие зрителя. Нам пришлось много экспериментировать, пробовать разные сочетания текстур и форм, казавшихся на первый взгляд несочетаемыми. Процесс по-настоящему творческий. Было удовольствием наблюдать, как от скетча на бумаге мир глазами кошки приобретал очертания и формы, фантазия становилась явью.

За PR-продвижение проекта отвечало агентство PRT Edelman Affiliate: команда PRT предложила «оживить» онлайн-карту «Любопытных направлений» с помощью дополненной реальности: так появилась квест-экскурсия в Доме великана на ВДНХ. Каждый посетитель мог увидеть мир глазами кота, надев VR-очки.

В виртуальной реальности Дом великана преображался в параллельную вселенную, наполненную необычными локациями. Сняв очки, гости Дома великана исследовали реальные экспонаты в поисках стикеров с их названиями и QR-кодом. По итогам прохождения квеста участники получали подарок.

Залина Найфонова, аккаунт-директор департамента B2C-коммуникаций, PRT Edelman Affiliate: Кроме котовладельцев мы привлекли к проекту блогеров — самых популярных котов-блогеров с максимально лояльной и вовлеченной аудиторией. Их подписчики наиболее активно поддержали запущенный нами флешмоб. Результат флешмоба превзошел даже наши ожидания — меньше чем за неделю мы получили 240 постов с пользовательским креативом!

Для продвижения кампании в социальных сетях WHISKAS предложил людям поделиться любимыми местами своих питомцев: нужно было сфотографировать кошку в самом любимом ею уголке дома, придумать локации необычное название, схожее с городом или страной и отметить пост хештегом #любопытныенаправления.

Флешмоб поддержали популярные Instagram-блогеры: @love_is_top, @viktoriabliss, @dariakorotkova, @slivki_kuki, @sis.twins, @missandeya; а креативные подписчики придумали новые города и страны: Подушкистан, Шкафцария, Парижаковина, Морозилия и Телевиляндия. Самые остроумные и творческие участники получили подарки от бренда с изображениями своих котиков в их любимых местах.

Кампания получила большой резонанс как со стороны пользовательской аудитории, так и со стороны СМИ и блогеров. По результатам кампании было опубликовано около 300 публикаций и постов. OTS кампании составил более 437 млн человек. Кампанию поддержали блогеры и СМИ разных тематик и направленностей. Во флешмобе приняли участие более 240 человек.

Состав творческой группы:

WHISKAS, Mars Petcare:

Ольга Кострова — Marketing Director

Мария Сучкова — Senior Brand Manager

Ирина Хорохорина — Brand Manager

Наталья Михайлова — Media & Digital Head

Анастасия Барабанова — Digital Communication Specialist

Светлана Волкова — Head of Customer Marketing

Екатерина Петренко — Category Activation Jr. Manager

BBDO Moscow :

Наталья Цыганова — Managing Director

Алексей Федоров — Executive Creative Director

Марина Дедюкина — Associate Creative Director

Татьяна Колотилова — Copywriter

Тиша Голубева — Senior Art Director

Андрей Крусанов — Digital Art Director

Екатерина Белкина — Art Director

Юлия Белякова — Web Designer

Юрий Марин — Senior Digital Producer

Вячеслав Вдовенко — Digital Producer

Полина Игнатьева — Digital Strategic Director

Юлия Чмыр — Senior Strategic Planner

Евгения Луконина — Digital Analyst

Ирина Норузи — Head of TV Production

Мери Асатиани — Producer

Елизавета Григорьева — Assistant Producer

Марина Шпонько — Art Buyer

Мария Волчук — Junior Producer

Павел Филиппенко — Music Producer

Елена Антонова — Creative Group Head, Design Studio

Татьяна Моисеенко — Designer

Екатерина Хруничева — Designer

Дмитрий Фишман — DTP Designer

Дмитрий Башмаков — Leading Editor

Ирина Котюкова — Leading Editor

Артур Бубнов — Project Manager

Анастасия Дубровская — Business Director

Мария Кириенко — Account Supervisor

Екатерина Ильичева — Account Manager

PRT Edelman Affiliate :

Ксения Барышникова — Deputy CEO

Михаил Снопов — Creative Group Head

Залина Найфонова — Account Director

Сергей Артёмов — Digital Director

Елена Харитонова — Senior Account Manager

Ирина Скворцова — Account Executive Manager

Елизавета Тришина — Account Executive Manager

Дмитрий Чокпаров — Creator

Станислав Кузьменко — Influencer Marketing Manager

Belle Ville Indie Studio

CGI Studio

Okey dOkey:

Matt Enlow — Director

Harvey Glen — Director of Photography

Оксана Гиль — Executive Producer

Элина Шерман — Assistant Producer