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24.06.2025 в 17:00

«Островок» запустил рекламную кампанию, которая буквально сбивает с ног

Компания показала, как поиск жилья может обернуться в настоящий восторг

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Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» представил новую федеральную рекламную кампанию, посвященную моменту, с которого начинается любое удачное путешествие — поиску жилья и радости от находки идеального варианта.

Идея креативного ролика обыгрывает этот процесс планирования поездки: пролистывая предложения на «Островке», герой находит подходящий вариант размещения и радостно и громко кричит протяжное «О! Нашееел». Эта эмоция настолько сильна, что буквально проникает в отель: в гостинице поднимается ветер, разлетаются шторы, а постояльцы и персонал теряют равновесие. Так «Островок» визуализирует мощную вспышку радости и удовлетворения, которую испытывает турист, когда находит свой идеальный вариант размещения — по цене, расположению, условиям и атмосфере.

Слоган кампании «Фантастический выбор отелей и квартир» и призыв «Найдите себя на отдыхе» напоминают, что «Островок» предлагает большой выбор отелей, апартаментов, гостевых домов и квартир — более 2,7 млн вариантов по всему миру.

Ирина Козлова (Докудовская), директор команды по маркетингу сервиса «Островок»:

От желания отправиться в отпуск до самого путешествия — зачастую целая серия решений: куда поехать, когда, с кем и, главное, где остановиться. Этот процесс может быть утомительным, если не знать, где искать. В новой рекламной кампании мы хотели показать, что «Островок» — это именно то место, где происходит главный «О!Момент» путешествия, момент удачной находки. На платформе доступны миллионы вариантов размещения под любой формат — от уединенного отдыха до поездки с семьей или компанией друзей.

В рекламную кампанию «Островка» вошли ролики для ТВ, баннеры для наружной рекламы в городах-миллионниках, аэропортах и вокзалах, а также материалы для диджитал-площадок: поисковых систем, социальных сетей, маркетплейсов и других платформ. Помимо этого, планируются интеграции с блогерами и популярными шоу на стримингах.

Состав творческой группы:

«Островок!» (клиент):
Директор по маркетингу: Анна Кладова
Директор команды маркетинга: Ирина Козлова (Докудовская)
Руководитель команды бренд-маркетинга: Ольга Чернова
Старший бренд-маркетинг менеджер: Анастасия Давыдова
Бренд-маркетинг менеджер: Виктория Синицына
Арт-директор: Мария Панихина

Bazelevs (Продакшен)

видеоролик Ostrovok
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