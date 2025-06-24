«Островок» запустил рекламную кампанию, которая буквально сбивает с ног

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» представил новую федеральную рекламную кампанию, посвященную моменту, с которого начинается любое удачное путешествие — поиску жилья и радости от находки идеального варианта.

Идея креативного ролика обыгрывает этот процесс планирования поездки: пролистывая предложения на «Островке», герой находит подходящий вариант размещения и радостно и громко кричит протяжное «О! Нашееел». Эта эмоция настолько сильна, что буквально проникает в отель: в гостинице поднимается ветер, разлетаются шторы, а постояльцы и персонал теряют равновесие. Так «Островок» визуализирует мощную вспышку радости и удовлетворения, которую испытывает турист, когда находит свой идеальный вариант размещения — по цене, расположению, условиям и атмосфере.

Слоган кампании «Фантастический выбор отелей и квартир» и призыв «Найдите себя на отдыхе» напоминают, что «Островок» предлагает большой выбор отелей, апартаментов, гостевых домов и квартир — более 2,7 млн вариантов по всему миру.

Ирина Козлова (Докудовская), директор команды по маркетингу сервиса «Островок»: От желания отправиться в отпуск до самого путешествия — зачастую целая серия решений: куда поехать, когда, с кем и, главное, где остановиться. Этот процесс может быть утомительным, если не знать, где искать. В новой рекламной кампании мы хотели показать, что «Островок» — это именно то место, где происходит главный «О!Момент» путешествия, момент удачной находки. На платформе доступны миллионы вариантов размещения под любой формат — от уединенного отдыха до поездки с семьей или компанией друзей.

В рекламную кампанию «Островка» вошли ролики для ТВ, баннеры для наружной рекламы в городах-миллионниках, аэропортах и вокзалах, а также материалы для диджитал-площадок: поисковых систем, социальных сетей, маркетплейсов и других платформ. Помимо этого, планируются интеграции с блогерами и популярными шоу на стримингах.

Состав творческой группы:

«Островок!» (клиент):

Директор по маркетингу: Анна Кладова

Директор команды маркетинга: Ирина Козлова (Докудовская)

Руководитель команды бренд-маркетинга: Ольга Чернова

Старший бренд-маркетинг менеджер: Анастасия Давыдова

Бренд-маркетинг менеджер: Виктория Синицына

Арт-директор: Мария Панихина

Bazelevs (Продакшен)