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20.11.2023 в 12:43

«О!»: GG показало эмоции путешественников в ролике Ostrovok.ru

Креаторы передали яркие впечатления туристов с помощью одной буквы

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Российский сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru и креативное агентство GG запустили рекламную кампанию, приуроченную к осенне-зимнему отпускному сезону. Об этом Sostav рассказали представители GG.

В ролике креаторы решили обыграть эмоции, которые Ostrovok.ru помогает испытать туристам от отдыха в любой точке мира. Эти эмоции креаторы назвали «О!» моментами, о чём и рассказали в серии видеороликов и в наружной рекламе. Буква «О» стала собирательным образом, в котором выражен разнообразный спектр позитивных чувств: восторг от долгожданного отдыха, удивление от разнообразия выбора, радость от выгодных цен.

«В основе креатива — эмоциональный ролик с запоминающимися сценами, в которых показаны яркие впечатления людей, забронировавших свой отдых через Ostrovok.ru. Эмоционально произнесённая буква О стала основным связующим звеном между сценами», — рассказало агентство GG.

Помимо основного ролика частью кампании стал OLV-ролик, в котором креаторы показали кристаллизованную эмоцию от отдыха.

Сергей Денисов, бренд-маркетинг-директор Ostrovok.ru:

Ostrovok.ru работает на благо тревел-индустрии уже 13 лет и остаётся верен ей: с 2010 года мы строим российский сервис для бронирования жилья по всему миру, не размывая экспертизу на другие индустрии и сферы бизнеса. Данная рекламная кампания — своеобразное чествование потрясающих моментов, которые наши клиенты испытали за годы путешествий с нами.

Также в рамках кампании агентство запустило наружную рекламу в городах-миллионниках и интернет-баннеры, в которых обыгрывается буква «О».

«О!»: GG показало эмоции путешественников в ролике Ostrovok.ru «О!»: GG показало эмоции путешественников в ролике Ostrovok.ru «О!»: GG показало эмоции путешественников в ролике Ostrovok.ru

Вишенкой на торте стал так называемый «О!удиоролик». GG и Ostrovok.ru решили использовать букву «О» на максимум, чтобы рассказать об отдыхе лаконично и эмоционально. На протяжении всего аудиоролика звучат разные вариации буквы, которые можно услышать на отдыхе: расслабленное «О», оперное «О и «О» человека, прыгающего с тарзанки.

Состав творческой группы

Ostrovok.ru (клиент)

Директор по маркетингу: Анна Кладова
Директор по бренд-маркетингу: Сергей Денисов
Бренд-маркетинг менеджер: Виктория Синицына
Старший бренд-маркетинг менеджер: Анна Ильина

GG (агентство)

Старший арт-директор: Полина Полякова
Арт-директор: Михаил Криваткин
Старший копирайтер: Ислом Гулямов
Дизайнер: Виктория Сорокина
Креативный директор: Сергей Бисенбаев
Руководитель отдела стратегического планирования: Ольга Беляева
Директор по стратегии: Ярослав Прокофьев
Руководитель группы по работе с клиентами: Юлия Ковель
Руководитель производства: Шана Тавелинская
Пост-продакшн продюсер: Владимир Наконечный

Pinery (продакшн)

Режиссёры: Илья Черепица и Андрей Долгов
Оператор: Леонид Ким
Исполнительный продюсер: Максим Левин
Фотограф: Иван Князев
Композитор: Максим Кузниченков

Ostrovok.ru GG
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