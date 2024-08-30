«Особенности национального бездорожья»: HAVAL и Panda Digital представили новую кампанию

В основе кампании — короткометражный фильм о трёх друзьях, которые спустя долгое время встречаются и едут на природу.
История объединена общим сюжетом, построенным из баек в поездке, на охоте и рыбалке. Главную роль исполнил Семён Стругачёв, известный по роли Лёвы Соловейчика в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», а новый HAVAL H9 помог всем героям насладиться поездкой.
Короткометражка собрана по принципам доброй ностальгической комедии — сценаристы добавили в сюжет множество отсылок и пасхалок. Локации для съёмок максимально отражают красоту русской природы и широту русской души.
Премьера «Особенностей национального бездорожья» онлайн состоялась в аккаунтах HAVAL в социальных сетях.
Семён Стругачёв, актёр, исполнитель роли Лёвы Соловейчика:
Мне приятно окунуться в эту атмосферу, конечно, хотя она, естественно, уже не та, что была, когда снимали все эти фильмы, но природа красивая, и, конечно, что-то вспоминается, а что-то не забывалось никогда.
В поддержку короткометражного фильма в телеграм канале бренда также запущен технологичный чат-бот на базе ИИ. Он создаёт из фото пользователя постер с отсылками на всех легендарных героев оригинального фильма.
Пользователи могут сгенерировать себе персонализированный постер с собой в главной роли и принять участие в розыгрыше подарков от бренда.
Кампания «Особенности национального бездорожья» будет поддерживаться в социальных сетях, OLV, на баннерах, инфлюенсерами и дилерами HAVAL.
Полина Лангборт, заместитель маркетинг-директора «Хавейл Мотор Рус»:
В этом проекте у нас получилось объединить две важные составляющие: закрепиться в культурном коде целевой аудитории через ассоциации с одним из культовых и любимых российских фильмов с одной стороны. И показать себя технологическим и инновационным брендом через UGC-активацию с использованием ИИ с другой стороны.
А судя по восторгу аудитории уже на старте кампании: и вокруг фильма, и вокруг активации, — кажется, нам снова удалось попасть ей в сердце.
Андрей Паршенин, креативный директор Panda Digital:
Запуск нового HAVAL H9 в России — особенно важный для клиента, поэтому мы проработали сразу 9 классных разных идей для поддержки. Кампания с отсылкой на Особенности национальной охоты/рыбалки была одним из моих личных фаворитов, и здорово, что именно она ушла в реализацию.
Состав творческой группы:
HAVAL (клиент):
Заместитель маркетинг-директора «Хавейл Мотор Рус»: Полина Лангборт
Руководитель цифрового маркетинга: Екатерина Чербарь
Старший специалист по социальным медиа бренда HAVAL: Кирилл Кононенко
Специалист по социальным медиа бренда HAVAL: Башкирова Анастасия
Panda Digital (креативное агентство):
Креативный директор: Андрей Паршенин
Аккаунт группхед: Даша Плешанова
Проджект менеджеры: Армен Мирзаханян, Катя Будицкая
Стратег: Андраник Пашин
Старший редактор: Лена Ларина
Копирайтеры: Аким Ляхов, Роман Гарматенко
Дизайнеры: Таня Кравченко, Егор Гуркин, Снежана Фрай
Медиапланирование: Максим Куликов, Даниил Епифанов
Комьюнити-менеджмент: Диана Солагаян, Евгений Иващенко, Юля Лукьянова
FlyFilmPro (продакшн):
Режиссер-постановщик: Юра Чалов
Оператор-постановщик: Никита Бондаренко
Сценарист и режиссер монтажа: Елисей Юрковский
Генеральный продюсер: Антон Шевелев
Ведущий продюсер: Ярослав Жуков
Исполнительный продюсер: Карина Гайдарова
Линейный продюсер: Михаил Спасков
Продюсер постпродакшн: Даниэль Андерсон