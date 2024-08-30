«Особенности национального бездорожья»: HAVAL и Panda Digital представили новую кампанию

В основе кампании — короткометражный фильм о трёх друзьях, которые спустя долгое время встречаются и едут на природу.

История объединена общим сюжетом, построенным из баек в поездке, на охоте и рыбалке. Главную роль исполнил Семён Стругачёв, известный по роли Лёвы Соловейчика в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», а новый HAVAL H9 помог всем героям насладиться поездкой.

Короткометражка собрана по принципам доброй ностальгической комедии — сценаристы добавили в сюжет множество отсылок и пасхалок. Локации для съёмок максимально отражают красоту русской природы и широту русской души.

Премьера «Особенностей национального бездорожья» онлайн состоялась в аккаунтах HAVAL в социальных сетях.

Семён Стругачёв, актёр, исполнитель роли Лёвы Соловейчика: Мне приятно окунуться в эту атмосферу, конечно, хотя она, естественно, уже не та, что была, когда снимали все эти фильмы, но природа красивая, и, конечно, что-то вспоминается, а что-то не забывалось никогда.

В поддержку короткометражного фильма в телеграм канале бренда также запущен технологичный чат-бот на базе ИИ. Он создаёт из фото пользователя постер с отсылками на всех легендарных героев оригинального фильма.

Пользователи могут сгенерировать себе персонализированный постер с собой в главной роли и принять участие в розыгрыше подарков от бренда.

Кампания «‎Особенности национального бездорожья»‎ будет поддерживаться в социальных сетях, OLV, на баннерах, инфлюенсерами и дилерами HAVAL.

Полина Лангборт, заместитель маркетинг-директора «Хавейл Мотор Рус»: В этом проекте у нас получилось объединить две важные составляющие: закрепиться в культурном коде целевой аудитории через ассоциации с одним из культовых и любимых российских фильмов с одной стороны. И показать себя технологическим и инновационным брендом через UGC-активацию с использованием ИИ с другой стороны. А судя по восторгу аудитории уже на старте кампании: и вокруг фильма, и вокруг активации, — кажется, нам снова удалось попасть ей в сердце.

Андрей Паршенин, креативный директор Panda Digital: Запуск нового HAVAL H9 в России — особенно важный для клиента, поэтому мы проработали сразу 9 классных разных идей для поддержки. Кампания с отсылкой на Особенности национальной охоты/рыбалки была одним из моих личных фаворитов, и здорово, что именно она ушла в реализацию.

Состав творческой группы:

HAVAL (клиент):

Заместитель маркетинг-директора «Хавейл Мотор Рус»: Полина Лангборт

Руководитель цифрового маркетинга: Екатерина Чербарь

Старший специалист по социальным медиа бренда HAVAL: Кирилл Кононенко

Специалист по социальным медиа бренда HAVAL: Башкирова Анастасия

Panda Digital (креативное агентство):

Креативный директор: Андрей Паршенин

Аккаунт группхед: Даша Плешанова

Проджект менеджеры: Армен Мирзаханян, Катя Будицкая

Стратег: Андраник Пашин

Старший редактор: Лена Ларина

Копирайтеры: Аким Ляхов, Роман Гарматенко

Дизайнеры: Таня Кравченко, Егор Гуркин, Снежана Фрай

Медиапланирование: Максим Куликов, Даниил Епифанов

Комьюнити-менеджмент: Диана Солагаян, Евгений Иващенко, Юля Лукьянова

FlyFilmPro (продакшн):

Режиссер-постановщик: Юра Чалов

Оператор-постановщик: Никита Бондаренко

Сценарист и режиссер монтажа: Елисей Юрковский

Генеральный продюсер: Антон Шевелев

Ведущий продюсер: Ярослав Жуков

Исполнительный продюсер: Карина Гайдарова

Линейный продюсер: Михаил Спасков

Продюсер постпродакшн: Даниэль Андерсон