Дэвид Дрога возглавит Accenture Interactive

Дэвид Дрога, основатель и руководитель Droga5, станет новым главой Accenture Interactive с 1 сентября этого года. Дрога будет одновременно СЕО и креативным президентом агентства. Бывший глава Accenture Interactive Брайан Уипл уйдет на пенсию после десяти лет работы в должности, сообщила пресс-служба компании.

Дрога займется развитием креативной части, пользовательского опыта и бизнес-инновации. Его целью станет ускорение роста компании. Агентство Droga5 более 25 раз становилось агентством года по версии Adweek и AdAge. Дэвид Дрога также некоторое время отвечал за креатив Publicis Network, и сейчас у него больше всего наград Cannes Lions, а также звание самого молодого участника Зала славы New York Art Directors Club и награда Lion of St. Mark за достижения в рекламе.

При своем последнем руководителе компания Accenture Interactive шесть раз возглавляла рейтинг крупнейших диджитал-агентств по версии Ad Age, а ее выручка за финансовый 2020 год достигла $10,6 млрд. Руководитель Accenture Джули Свит поблаодарила Уипла за вклад в укрепление позиций Accenture Interactive, рост показателей и внедрение инновационной бизнес-модели.

Accenture Interactive купила Droga5 в 2019 г. Сделку назвали крупнейшей в истории компании, хотя ее сумма неизвестна.