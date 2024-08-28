Комания «Ренессанс Страхование» представила «Гибкий ОOOСАГО»

В новом рекламном ролике «Ренессанс Страхования» снятым MAGIC Production по концепции креативного агентства Showrunners, компания призывает ломать стереотипы и рассказывает клиентам о возможности пользоваться ОСАГО, как им удобно. Об этом Sostav рассказала продакшн-команда.
В основу ролика легла идея взаимодействия двух героев: мастера, которого сыграл настоящий чемпион мира по йоге и его ученика. По сюжету вначале мастер пытается растянуть ученика, но в какой-то момент тот полностью перехватывает инициативу и вот уже мастер магическим образом под контролем ученика показывает чудеса гибкости на грани возможностей человеческого тела.
Павел Кесадо-Алонсо, управляющий директор департамента маркетинга «Ренессанс Страхование»:
Мы предлагаем по-новому взглянуть на такой обычный продукт, каким является ОСАГО. Мы говорим о том, что наш клиент может сам управлять продуктом так, как ему это нужно и тогда, когда ему это нужно. В присущей нам ироничной манере, превращаем обычный, в некотором смысле наскучивший продукт в мантру ОООсаго, разворачиваем продукт лицом к клиенту, а в некоторых случаях, «переворачиваем» представление клиента о продукте.
Сергей Милс, руководитель производства MAGIC production:
Снимать ролики по такому классному креативу одно удовольствие! Несмотря на то, что на пре-продакш у нас было не очень много времени — мы отлично справились благодаря слаженным действиям команды. Локацию мы решили делать в павильоне, чтобы создать необходимую нам атмосферу. Наши художники справились со всеми задачами. Отдельно также хочу отметить подход режиссера — Алёши, ведь помимо юмора, который идет сквозь весь ролик, такая же атмосфера царила и на съёмочной площадке.
Состав творческой группы
«Ренессанс Страхование» (клиент)
Управляющий директор департамента маркетинга: Павел Кесадо-Алонсо
Руководитель по маркетингу B2C юнита: Александра Тимонина
Специалист по бренд & маркетинговым коммуникациям: Яна Башмакова
Менеджер по интернет рекламе Виталий Майструк
Showrunners (агентство)
Креативный директор: Инна Лескова
Креативный групп-хэд: Андрей Артюшин
Арт-директор: Наталья Хлестакова
Директор по клиентскому сервису: Мария Керенцева
Аккаунт-менеджер: Ульяна Крупа
MAGIC Production (продакшн)
Режиссёр: Алёша Стародубов (Алёша)
Оператор-постановщик: Егор Процко
Художник-постановщик: Саша Третьякова
Композитор: Daruma
Руководитель производства: Сергей Милс
Исполнительный продюсер: Юлия Норина