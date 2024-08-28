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18+
28.08.2024 в 14:10

Комания «Ренессанс Страхование» представила «Гибкий ОOOСАГО»

В новом рекламном ролике чемпион мира по йоге демонстрирует чудеса гибкости страховки

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В новом рекламном ролике «Ренессанс Страхования» снятым MAGIC Production по концепции креативного агентства Showrunners, компания призывает ломать стереотипы и рассказывает клиентам о возможности пользоваться ОСАГО, как им удобно. Об этом Sostav рассказала продакшн-команда.

В основу ролика легла идея взаимодействия двух героев: мастера, которого сыграл настоящий чемпион мира по йоге и его ученика. По сюжету вначале мастер пытается растянуть ученика, но в какой-то момент тот полностью перехватывает инициативу и вот уже мастер магическим образом под контролем ученика показывает чудеса гибкости на грани возможностей человеческого тела.

Павел Кесадо-Алонсо, управляющий директор департамента маркетинга «Ренессанс Страхование»:

Мы предлагаем по-новому взглянуть на такой обычный продукт, каким является ОСАГО. Мы говорим о том, что наш клиент может сам управлять продуктом так, как ему это нужно и тогда, когда ему это нужно. В присущей нам ироничной манере, превращаем обычный, в некотором смысле наскучивший продукт в мантру ОООсаго, разворачиваем продукт лицом к клиенту, а в некоторых случаях, «переворачиваем» представление клиента о продукте.

Сергей Милс, руководитель производства MAGIC production:

Снимать ролики по такому классному креативу одно удовольствие! Несмотря на то, что на пре-продакш у нас было не очень много времени — мы отлично справились благодаря слаженным действиям команды. Локацию мы решили делать в павильоне, чтобы создать необходимую нам атмосферу. Наши художники справились со всеми задачами. Отдельно также хочу отметить подход режиссера — Алёши, ведь помимо юмора, который идет сквозь весь ролик, такая же атмосфера царила и на съёмочной площадке.

Комания «Ренессанс Страхование» представила «Гибкий ОOOСАГО» Комания «Ренессанс Страхование» представила «Гибкий ОOOСАГО» Комания «Ренессанс Страхование» представила «Гибкий ОOOСАГО» Комания «Ренессанс Страхование» представила «Гибкий ОOOСАГО» Комания «Ренессанс Страхование» представила «Гибкий ОOOСАГО»

Состав творческой группы

«Ренессанс Страхование» (клиент)

Управляющий директор департамента маркетинга: Павел Кесадо-Алонсо
Руководитель по маркетингу B2C юнита: Александра Тимонина
Специалист по бренд & маркетинговым коммуникациям: Яна Башмакова
Менеджер по интернет рекламе Виталий Майструк

Showrunners (агентство)

Креативный директор: Инна Лескова
Креативный групп-хэд: Андрей Артюшин
Арт-директор: Наталья Хлестакова
Директор по клиентскому сервису: Мария Керенцева
Аккаунт-менеджер: Ульяна Крупа

MAGIC Production (продакшн)

Режиссёр: Алёша Стародубов (Алёша)
Оператор-постановщик: Егор Процко
Художник-постановщик: Саша Третьякова
Композитор: Daruma
Руководитель производства: Сергей Милс
Исполнительный продюсер: Юлия Норина

MAGIC Production
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