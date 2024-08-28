Комания «Ренессанс Страхование» представила «Гибкий ОOOСАГО»

В новом рекламном ролике «Ренессанс Страхования» снятым MAGIC Production по концепции креативного агентства Showrunners, компания призывает ломать стереотипы и рассказывает клиентам о возможности пользоваться ОСАГО, как им удобно. Об этом Sostav рассказала продакшн-команда.

В основу ролика легла идея взаимодействия двух героев: мастера, которого сыграл настоящий чемпион мира по йоге и его ученика. По сюжету вначале мастер пытается растянуть ученика, но в какой-то момент тот полностью перехватывает инициативу и вот уже мастер магическим образом под контролем ученика показывает чудеса гибкости на грани возможностей человеческого тела.

Павел Кесадо-Алонсо, управляющий директор департамента маркетинга «Ренессанс Страхование»: Мы предлагаем по-новому взглянуть на такой обычный продукт, каким является ОСАГО. Мы говорим о том, что наш клиент может сам управлять продуктом так, как ему это нужно и тогда, когда ему это нужно. В присущей нам ироничной манере, превращаем обычный, в некотором смысле наскучивший продукт в мантру ОООсаго, разворачиваем продукт лицом к клиенту, а в некоторых случаях, «переворачиваем» представление клиента о продукте.

Сергей Милс, руководитель производства MAGIC production: Снимать ролики по такому классному креативу одно удовольствие! Несмотря на то, что на пре-продакш у нас было не очень много времени — мы отлично справились благодаря слаженным действиям команды. Локацию мы решили делать в павильоне, чтобы создать необходимую нам атмосферу. Наши художники справились со всеми задачами. Отдельно также хочу отметить подход режиссера — Алёши, ведь помимо юмора, который идет сквозь весь ролик, такая же атмосфера царила и на съёмочной площадке.

Состав творческой группы

«Ренессанс Страхование» (клиент)

Управляющий директор департамента маркетинга: Павел Кесадо-Алонсо

Руководитель по маркетингу B2C юнита: Александра Тимонина

Специалист по бренд & маркетинговым коммуникациям: Яна Башмакова

Менеджер по интернет рекламе Виталий Майструк

Showrunners (агентство)

Креативный директор: Инна Лескова

Креативный групп-хэд: Андрей Артюшин

Арт-директор: Наталья Хлестакова

Директор по клиентскому сервису: Мария Керенцева

Аккаунт-менеджер: Ульяна Крупа



MAGIC Production (продакшн)

Режиссёр: Алёша Стародубов (Алёша)

Оператор-постановщик: Егор Процко

Художник-постановщик: Саша Третьякова

Композитор: Daruma

Руководитель производства: Сергей Милс

Исполнительный продюсер: Юлия Норина