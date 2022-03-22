Oriflame приостанавливает инвестиции в маркетинг и ограничивает онлайн-продажи в России

Шведская косметическая компания Oriflame приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия в России «в связи с рядом операционных и юридических сложностей», говорится на сайте компании. Незарегистрированным покупателям нельзя будет совершать онлайн-покупки через персональный бьюти-магазин Oriflame.

В компания уточнили, что партнёры бренда могут продолжать деятельность, но с учётом всех принятых изменений.

Ранее шведская газета Dagens Industri сообщала, что Oriflame останется в России и продолжит продажи в стране. Компания хочет поддержать миллионы реселлеров своей продукции, которых называют «консультантами по косметике».

Также у Oriflame есть завод в России, на котором работают 1 тыс. сотрудников. В 2021 году на нашу страну пришлось 16% продаж Oriflame (более €1 млрд).

Компания была основана в 1967 году. На сегодняшний день её представительства открыты более чем в 60 странах. Помимо России, у Oriflame есть собственные заводы в Швеции, Польше, Китае и Индии.

В марте один из конкурентов Oriflame на российском рынке — американский производитель косметики Avon сообщил, что продолжает деятельность в России, поддерживая своих представителей.

В компании также рассматривали вопрос о переносе имеющегося в России производства в Польшу. Однако в Avon решили, что этот шаг повлечёт большие краткосрочные затраты, а также может привести к долгосрочному росту себестоимости продукции.