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18+
05.10.2020 в 08:00

Организаторы концертов в Москве недосчитались 5 млрд рублей

Восстановление рынка ожидают не раньше 2022 года

С начала пандемии недополученные доходы организаторов концертов из-за непроданных билетов только в Москве превысили 5,2 млрд руб. В столице из-за пандемии были отменены больше 2 тыс. концертов, шоу и спектаклей, сообщает РБК со ссылкой на данные агрегатора Eticket4.

В частности, отменены 388 концертов на 69 площадках, среди которых Большая спортивная арена «Лужники», «ВТБ Арена», клуб Adrenaline Stadium. Если бы не введенные ограничительные меры в столице, могли бы быть проданы как минимум 1,5 млн билетов, средняя цена которых равнялась бы 3,5 тыс. руб. При аншлаге на каждом концерте были бы реализованы 2 млн билетов на общую сумму 7,4 млрд руб., рассчитывает агрегатор.

Гендиректор компании «Русский шоу центр» Владимир Зубицкий напоминает, что организаторы концертов могли не возвращать зрителям деньги за проданные билеты, а переносить само мероприятие и продлять срок действия билета. Сейчас на руках у россиян находится около 10 млн билетов только на перенесенные мероприятия, предполагает исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций.

В 2020 году выручка концертных и фестивальных мероприятий в России сократится на 76%, до $129 млн, объявляли в конце сентября свой прогноз аналитики PwC. В 2019 году этот сегмент рынка оценивался в $538 млн (примерно 42 млрд руб.).

При позитивном сценарии концерты «Русского шоу центра», перенесенные с марта 2020 года, могут состояться уже в декабре, прогнозирует Зубицкий. Рынок оживет не раньше весны 2021 года, но полное восстановление, когда индустрия вернется к «доковидным» показателям, стоит ожидать не раньше 2022 года.

концерт
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