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12.12.2024 в 15:50

ОРД VK автоматизирует подачу статистики по рекламе «ВКонтакте»

Достаточно получить токен и добавить его в публикацию

В мини-приложении ОРД VK появилась функция автоматического сбора статистики по рекламному объявлению. Пользователю, разместившему рекламу во «ВКонтакте», больше не нужно вручную собирать данные по её показам и самостоятельно каждый месяц передавать информацию в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР): платформа сделает это за него. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Раньше опция была доступна только для токенов, созданных через мини-приложение. Теперь воспользоваться автоматическим сбором статистики смогут те, кто получал токен через основной кабинет ОРД VK.

Пользователю необходимо получить токен через основной кабинет или мини-приложение ОРД VK, добавить его в публикацию и отметить запись как рекламную. Платформа будет ежемесячно собирать статистику по показам рекламного объявления и подавать её в ЕРИР до момента удаления публикации. Пользователь сможет ознакомиться со статистикой в личном кабинете ОРД VK.

ЕРИР ОРД VK
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