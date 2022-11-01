Фонд «ОРБИ» запустил фандрайзинг на восстановление дурацких привычек

Фонд борьбы с инсультом «ОРБИ» совместно с командой Slava и агентством маркетинга устойчивости Better запустил фандрайзинговую кампанию «Услышать снова». В ролике креаторы показали, как инсульт меняет отношение людей к раздражающим привычкам любимых родственников и к ним самим.

Например, такой триггер у героини был связан с привычкой отца греметь ложкой. Но сейчас она бы всё отдала, «чтобы этот долбанный звук… услышать снова». Её отношение изменил перенесший инсульт близким родственником. Ключевым сообщением ролика стала фраза «Помогите тем, кто восстанавливается после инсульта, снова радовать и бесить своих близких!».

Анна Мигалева, креативный директор Slava: Инсульт меняет человека, делает его не таким, каким он был раньше — это тяжело не только для самого человека, но и для его близких. Мы много думали над этим и пришли к неожиданной мысли, что близкие скучают не только по тому, что им в человеке нравилось, но и по тому, что их невероятно бесило. Папа, который больше не размешивает чай, бренча ложкой на всю квартиру — это уже совсем другой папа! Для того, чтобы убедиться в этом инсайте, мы попросили фонд «ОРБИ» поговорить с родственниками людей, переживших инсульт, — и наша гипотеза подтвердилась. Мы получили большой отклик и много историй на тему бесячих привычек близких, которые у них забрал инсульт, — и поняли, что идея работает.

Как отметили креаторы, в основу кампании легла статистика — только у 8% людей, перенесших инсульт, получается вернуться к прежней полноценной жизни — и этому предшествует длительная реабилитация. Цель проекта — собрать средства на работу фонда «ОРБИ», чтобы его подопечные смогли получить всю необходимую помощь на своём пути восстановления после болезни.

Екатерина Милова, директор фонда «ОРБИ»: До этого мы запускали креативные кампании в целях информирования широкой аудитории — например, о симптомах инсульта и его профилактике. Новая кампания о привычках — это один из первых наших опытов в креативном фандрайзинге. Мы уверены, что ролик найдет отклик у многих зрителей, а значит, будет мотивировать на пожертвование. Мы не ставим своей целью набрать конкретную сумму пожертвований: в текущих реалиях мы будем рады любой поддержке от наших сторонников.

В 2020 году в Mozga Studio сняли ролик про героического Деда Мороза для фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ» — в нём волшебник преодолевает последствия болезни под бой курантов.

Состав творческой группы:

Фонд борьбы с инсультом «ОРБИ» (клиент)

Директор: Екатерина Милова

Руководитель коммуникаций: Андрей Саитов

PR-менеджер: Людмила Зонхоева

Slava (агентство — креатив, дизайн баннеров)

Креативный директор: Анна Мигалева

Senior Art Director: Анна Кирисюк

Senior Copywriter: Антон Сенаторов

Producer: Александра Родионова

Senior Account Manager: Валентина Зубарева

Spot Production (продакшн)

Исполнительный продюсер: Самат Юзеев

Продюсер: Богдана Зизевская

Ассистент продюсера: Марина Мишина

Режиссёр: Александра Чухненко

Оператор: Дмитрий Цхай

Художник-постановщик: Дарья Денисова

Второй режиссёр: Анастасия Бармина

Директор съёмочной группы: Дмитрий Зебзеев

Режиссёр монтажа: Роман Воробьев

Цветокоррекция: Артем Леонов

Better (медийное продвижение)