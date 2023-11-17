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17.11.2023 в 17:52

В «Опоре России» раскритиковали повышение акцизов на табачную продукцию

Акциз на жидкости для электронных сигарет вырастет в 2024 году на 110%, до 42 рублей за 1 миллилитр

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении с 1 января 2024 года акцизов на табачную продукцию. Согласно документу, ставка акциза на жидкости для электронных сигарет вырастет в следующем году на 110%, до 42 руб. за 1 миллилитр, в 2025 — до 44 руб., в 2026 году — до 46 руб.

В «Опоре России» заявили, что столь резкое повышение акциза увеличит количество контрафактной продукции и приведёт к росту контрабанды. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе организации.

Сергей Борисов, председатель попечительского совета «Опоры России»:

Удвоение ставки акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина спровоцирует расцвет нелегальной торговли. Это особенно негативно скажется на микро- и малом торговом бизнесе, для которого категория никотинсодержащих продуктов является трафикообразующей, способствует формированию значительной части оборота торговых предприятий.

Эксперт отметил, что повышение акциза может привести к вовлечению предпринимателей, «обелившихся» благодаря предпринятым государством мерам, в нелегальную торговлю и прекращению легального импорта.

По словам Борисова, с ростом нелегального сектора рынок заполнят товары, не соответствующие требованиям безопасности. В том числе, с высокой долей вероятности, появится продукция с примесями наркотических веществ.

Сергей Борисов, председатель попечительского совета «Опоры России»:

Все это приведёт к снижению налоговых поступлений в бюджет, по экспертным оценкам, на сотни миллиардов рублей в течение пяти лет, росту затрат государства на обеспечение деятельности контрольно-надзорных органов, а также на лечебные мероприятия Минздрава в связи с массовым потреблением населением нелегального продукта.

Согласно законопроекту, акциз на табак с 1 января 2024 года составит 4448 руб. за 1 килограмм, в 2025 — 4626 руб., в 2026 — 4811 руб.

Акциз на сигареты и папиросы со следующего года увеличат до 2813 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчётной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3820 руб. за 1 тыс. штук. В 2025 году акциз хотят поднять до 2926 руб. плюс 16% расчётной стоимости, но не менее 3976 руб., с 2026 года — до 3043 руб. плюс 16% расчётной стоимости, но не менее 4132 руб.

Акциз на табак, предназначенный для нагревания, составит в 2024 году 9367 руб. за 1 килограмм, в 2025 — 9742 руб., в 2026 — 10132 руб.

Опора России законопроект акциз Госдума РФ табачная продукция
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