VK запустила инициативу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом

VK объявила о запуске OpenVK, в котором будет выкладывать проекты по нескольким направлениям: IT-системы и продукты, инструменты и библиотеки для разработчиков, а также модели искусственного интеллекта. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.



В открытом исходном коде доступны платформа Tarantool для создания высоконагруженных приложений, система визуализации данных для мониторинга StatsHouse, дизайн-система VKUI для разработки интерфейсов и другие проекты.

Также доступны модели искусственного интеллекта (ИИ) и библиотеки для их создания. Среди них модель для синтеза речи, которая позволяет придать искусственной речи правильные эмоциональные оттенки при озвучке текста нейросетями.

Сергей Ляджин, технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK: Инициатива OpenVK способствует обмену знаний и опытом между профессионалами IT-отрасли и направлена на поддержку и развитие сообщества разработчиков, предоставляя им доступ к передовым технологиям и инструментам.

Ссылки на разработки будут регулярно обновляться и пополняться новыми продуктами.