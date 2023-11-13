Выручка онлайн-школ на платформе GetCourse в октябре выросла на 71% год к году

В октябре общий объём выручки школ на платформе для запуска, продажи и проведения онлайн-курсов GetCourse составил 15,6 млрд руб. Это на 71% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Таковы данные исследования GetCourse и «Точки», которое есть в распоряжении Sostav.

С января по октябрь этого года клиенты потратили на услуги, предложенные на платформе GetCourse, 125 млрд руб. За 10 месяцев прошлого года показатель составил 76 млрд руб, а за весь 2022 год — 95 млрд руб.

На GetCourse представлены онлайн-курсы в 12 основных нишах. Оборот в нише «Профессия» в октябре превысил 2,5 млрд руб. Это на 69% больше, чем за тот же период 2022 года. Обороты школ в нишах «Здоровье», «Психология» и «Заработок» составили больше 1,3 млрд руб.

Также в топе ниши «Эзотерика» (904 млн руб.), «Финансовая грамотность» (739 млн руб.), «Хобби» (625 млн руб.), «Фитнес» (412 млн руб.), «Отношения» (244 млн руб.), «Астрология» (195 млн руб.), «Рисование» (135 млн руб.) и «Языки» (131 млн руб.).

По данным «Точки», среднемесячный оборот компаний в сфере образования вырос год к году на 29%. В 2022 году он составлял 200 тыс. руб., в 2023 году — уже 258 тыс. руб. Больше всего за год нарастили обороты предприниматели из Уральского (+28,55%), Южного (+25,40%) и Северо-Западного федеральных округов (+23%).