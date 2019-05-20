Онлайн-кинотеатры хотят обязать собирать данные о зрителях

Сайты и онлайн-кинотеатры обяжут передавать сведения о зрителях и показах в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС), сообщают «Ведомости» со ссылкой на поправки к закону о поддержке кинематографии и собственные источники.

Информацию об этом подтвердила и директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова. По ее словам, поправки будут вынесены на публичное обсуждение. Отмечается, что информация от кинотеатров представляет большую ценность для кинопродюсеров, поскольку помогает понять реакцию зрителей на тот или иной фильм.

Напомним, 15 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать новые меры для поддержания кинематографистов, например, освободить онлайн-кинотеатры от НДС.