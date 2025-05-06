Омское УФАС возбудило дело против дистрибьютора сети «Светофор»

Омское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило нарушение со стороны логистической компании, обслуживающей торговую сеть «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ведомства, дистрибьютор заключал с поставщиками продуктов питания договоры, по которым расходы на утилизацию непроданных, просроченных и некачественных товаров перекладывались на самих поставщиков — даже в случаях, когда продукция находилась на балансе логистического центра.

УФАС возбудило административное дело в отношении ООО «ОмскРитейлГрупп». Если вину компании докажут, то ей грозит штраф в размере от 1 до 5 млн руб.

Ранее управление Россельхознадзора по Омской области сообщало об изъятии крупной партии небезопасной продукции в магазинах «Светофор» и «Маяк». В общей сложности с торговых полок было убрано около 2,5 тонн мяса и других продуктов без необходимых документов.