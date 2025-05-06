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06.05.2025 в 12:40

Омское УФАС возбудило дело против дистрибьютора сети «Светофор»

Компания незаконно переложила расходы за утилизацию непроданных товаров на поставщиков

Омское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило нарушение со стороны логистической компании, обслуживающей торговую сеть «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ведомства, дистрибьютор заключал с поставщиками продуктов питания договоры, по которым расходы на утилизацию непроданных, просроченных и некачественных товаров перекладывались на самих поставщиков — даже в случаях, когда продукция находилась на балансе логистического центра.

УФАС возбудило административное дело в отношении ООО «ОмскРитейлГрупп». Если вину компании докажут, то ей грозит штраф в размере от 1 до 5 млн руб.

Ранее управление Россельхознадзора по Омской области сообщало об изъятии крупной партии небезопасной продукции в магазинах «Светофор» и «Маяк». В общей сложности с торговых полок было убрано около 2,5 тонн мяса и других продуктов без необходимых документов.

Светофор Омское УФАС дистрибьютор
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