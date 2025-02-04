Ольга Филипук возглавит развлекательные сервисы «Яндекса»

Ольга Филипук назначена на должность руководителя «Фантеха» — направления развлекательных сервисов «Яндекса». Ранее Ольга была в «Фантехе» директором по контенту. Об этом Sostav сообщили в компании.

В новой должности эксперт будет отвечать за подписочный бизнес «Яндекса» и управлять развлекательными сервисами компании: «Кинопоиском», «Музыкой», «Книгами, «Афишей». В ее зоне ответственности также будет продюсерский центр «Яндекса» — «Плюс Студия».

Ольга сосредоточится на расширении технологического присутствия компании в креативных индустриях и развитии франшиз, в том числе по модели экосистемной дистрибуции. Кроме того, эксперт продолжит расширять контентное наполнение «Плюса».

На посту руководителя развлекательных сервисов Ольга Филипук будет напрямую подчиняться директору бизнес-группы «Плюса» и «Финтеха» Артему Савиновскому, который продолжит совмещать должности директора бизнес-группы и генерального директора МКПАО «Яндекс».

Ольга работает в «Яндексе» с 2017 года. После прихода в компанию она отвечала за контентную политику «Кинопоиска», а затем стала курировать контентную стратегию всех сервисов. Ольга — сопродюсер оригинальных фильмов и сериалов «Кинопоиска», таких как «Нулевой пациент», «Монастырь», «Кибердеревня», «Король и Шут» и «Игры», а также фильмов о Майоре Громе и проектов Гая Ричи «Переводчик», «Министерство неджентльменских дел» и «Вне закона».

Эксперт выступает за кросс-сервисный подход к продвижению контента — при участии Ольги многие фильмы, мюзиклы, выставки, книги, концерты и другие культурные проекты были интегрированы в экосистему «Яндекса».