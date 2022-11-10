Олеся Носова станет главным редактором «Комсомольской правды»

Олеся Носова, исполняющая обязанности главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды», может занять эту должность на постоянной основе. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева. В беседе с изданием медиаменеджер выразила уверенность, что «она станет на постоянной основе главным редактором».

В сентябре стало известно, что Носова назначена временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды». Ранее она работала первым заместителем главного редактора, шеф-редактором и издателем сайта KP.RU.

Носова возглавила редакцию после смерти Владимира Сунгоркина, который работал в «Комсомольской правде» с 1985 года на различных должностях — начиная с заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора издания. Он умер в экспедиции в Приморье, собирая материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве в возрасте 68 лет.