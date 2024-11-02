Сооснователь Yandex Cloud Олег Коверзнев покинул компанию

Один из основателей облачной платформы Yandex Cloud — Олег Коверзнев — ушел из компании. Он занимал пост генерального директора. Об этом сообщает ТАСС.

«Мое путешествие с Yandex Cloud подошло к концу. С сегодняшнего дня я стану консультантом управленческой команды, оставаясь при этом преданным сторонником своей любимой компании», — приводит агентство слова Коверзнева.

Уход Коверзнева из компании подтвердили в пресс-службе Yandex Cloud. «Олег займется собственными проектами, но продолжит консультировать команду Yandex Cloud в роли советника. О назначении нового руководителя мы сообщим дополнительно», — уточнили в компании.

Олег Коверзнев возглавил Yandex Cloud в феврале 2024 года. Он создавал команду и формировал стратегию развития облачной платформы с момента ее основания: сначала в роли директора по развитию бизнеса Yandex Cloud, а с 2020 года — операционного директора.

В качестве руководителя Yandex Cloud Олег в том числе занимался развитием технологической платформы и созданием возможностей для всей экосистемы.

Yandex Cloud основана в 2018 году. Облачная платформа предоставляет свыше 50 взаимосвязанных сервисов крупным компаниям, среднему бизнесу и частным разработчикам.