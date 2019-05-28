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28.05.2019 в 13:15

Оксана Гуськова стала новым генеральным директором «Связного»

Она сменит на этом посту Александра Малиса

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Старший вице-президент компании «Связной» Оксана Гуськова станет новым генеральным директором группы «Связной-Евросеть» с 1 июня 2019 года. Малис отметил, что Гуськова готовилась к вступлению в должность в течение полугода.

Гуськова ранее руководила операционным бизнесом компаний PepsiCo Russia, «Вимм-Билль-Данн», «РусАгро», «Мистраль». В августе 2018 года она перешла в «Связной». Малис возглавлял объединенную сеть «Связной» и «Евросеть» с мая 2018 года. До этого он руководил «Евросетью». Останется ли он в команде «Связного» — неизвестно.

«Евросеть» и «Связной» объявили о слиянии в апреле 2018 года. На данный момент они сформировали единую логистическую и ИТ-структуры. Бренд «Евросеть» скоро будет ликвидирован окончательно.

Александр Малис:

Последние полгода Оксана готовилась занять пост Генерального Директора, входя в курс всех процессов компании и специфики бизнеса. Таким образом, вся преемственность текущих процессов и взаимоотношений с партнерами полностью обеспечена. Ближайшие месяцы готов оказать компании и Оксане любую необходимую помощь.

Оксана Гуськова:

Я горжусь тем, что являюсь частью Связного. Команда проделала огромную работу по объединению и успешно завершила интеграцию. Мы вступаем в новый этап, в рамках которого мы планируем развивать новые направления бизнеса и продолжим сохранять фокус на лидерской позиции.

Евросеть Связной Александр Малис Оксана Гуськова
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