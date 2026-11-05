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05.11.2026 в 09:30

Около 500 итальянских компаний продолжают работать в России

Итальянский бизнес рассчитывает на восстановление отношений между Россией и ЕС

Около 500 компаний с итальянскими совладельцами продолжают вести деятельность на российском рынке, в том числе производственную. Они представлены во многих отраслях экономики. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, речь идет о данных за 2026 год.

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини ранее заявил, что многие итальянские компании ждут восстановления отношений между Россией и Евросоюзом и заинтересованы в работе на российском рынке.

После начала специальной военной операции на Украине ряд зарубежных компаний прекратил деятельность в России. Однако некоторые из них рассматривают возможность возвращения, говорил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2026.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что возвращающиеся западные компании не получат привилегий и должны будут работать на конкурентных условиях. Для компаний, которые покинули рынок с нарушениями, может быть предусмотрен особый режим, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным Бундесбанка, в 2024 году в России работали 290 дочерних компаний немецких инвесторов против 481 в 2021-м. Их годовая выручка сократилась с €38 млрд до €13 млрд.

Италия Россия
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