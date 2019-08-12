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12.08.2019 в 09:55

Okko столкнулся с трудностями во время трансляции АПЛ

Видеосервис пообещал предоставить компенсацию разъярённым пользователям

Depositphotos

Во время матчей первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на платформе «Okko Спорт» возникали технические трудности. Пользователи видеосервиса оставляли в соцсетях жалобы на проблемы с доступом к первым трансляциям и на их качество.

Сначала гнев фанатов вызвало то, что легендарный гимн «Ливерпуля» You'll Never Walk Alone был прерван рекламой букмекерской конторы «Олимп». При этом при оформлении платной подписки на матчи видеосервис обещал отсутствие рекламы. Сотрудники Okko в ответ сообщили, что «это произошло по ошибке и больше не повторится».

Кроме того, пользователям не удалось посмотреть матчи даже после оплаты подписки: трансляции зависают, приложение на экранах smart-телевизоров работает плохо. Из-за этого часть пользователей пропустило начало матча «Манчестер Юнайтед» против «Челси».

За это сервис намерен предоставить компенсации тем, кто не смог в полной мере насладиться просмотром матчей. В какой именно форме будут компенсации, не уточняется.

Напомним, впервые в России интернет-компания показывает очень крупный спортивный турнир эксклюзивно, не разделяя трансляций с телеканалами. Rambler Group, владеющая сервисом Okko, заключила контракт с АПЛ на три года, его сумму стороны не раскрывают. В России АПЛ до сих пор транслировал «Матч ТВ».

okko АПЛ
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