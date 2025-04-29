Okko заплатил 7 млн долларов за права на показ Клубного чемпионата мира по футболу

Онлайн-кинотеатр Okko стал обладателем эксклюзивных прав на трансляцию Клубного чемпионата мира (КЧМ) по футболу на территории России и СНГ. По данным источников «РБК Спорт», сумма сделки составила 7 млн долларов. Собеседники утверждают, что несколько международных агентств, действовавших от имени обладателя медиаправ — стримингового сервиса DAZN — предлагали сублицензию на турнир российским компаниям по цене 7,5 млн долларов.

В переговорах участвовали различные игроки медиарынка, однако Okko проявил наибольший интерес к проекту. Покупка прав стала частью стратегии по укреплению спортивного направления онлайн-кинотеатра. Как ранее отмечал руководитель спортивного блока Okko Олег Манжа, компания намерена продолжать инвестиции в популярные спортивные трансляции, расширяя свое присутствие в этой нише.

Источник «РБК Спорта» на медиарынке допустил, что Okko может рассмотреть возможность разделения прав на трансляцию с одним из федеральных телеканалов. Какая ТВ-компания может стать партнером стриминга по трансляциям, пока неизвестно. Напомним, летом 2024 года Okko делил с «Матч ТВ» показ чемпионата Европы по футболу.

Клубный чемпионат мира впервые пройдет в новом формате с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире примут участие 32 команды из шести конфедераций, включая известные европейские клубы — «Реал», «Манчестер Сити», «Челси», «Бавария»,«ПСЖ», а также команды из Южной Америки, Африки, Азии и других регионов.