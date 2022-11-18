Новым владельцем Okko стал его гендиректор Сергей Шишкин

Онлайн-кинотеатр Okko перешёл в собственность менеджмента компании, сообщает ТАСС со ссылкой на источники на финансовом рынке.

«Новым бенефициаром Okko стал Сергей Шишкин, фактически это означает выкуп компании самим менеджментом», — указали источники. В пресс-службе онлайн-кинотеатра агентству подтвердили эту информацию.

Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения в состав участников компании были внесены 11 ноября 2022 года. В реестре владельцы сервиса не раскрыты.

В мае 2022 года Сбербанк продал часть активов своей экосистемы. Новым владельцем сервисов «Звук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud, группы компаний ЦРТ и ИТ-компании «Эвотор» стало АО «Новые возможности».

Отмечалось, что продажа Оkko произошла в рамках «актуализации стратегии». В результате «Сбер» полностью вышел из состав собственников.

О назначении Шишкина на пост генерального директора Okko стало известно в конце прошлого года. До этого он занимал должность заместителя гендиректора «Сберинтертеймента». Ранее Шишкин работал в ряде российских медиахолдингов, включая «СТС Медиа», «Видео Интернешнл» и «Газпром-Медиа».