Бывший гендиректор телеканала «Ю» Рубен Оганесян вернулся в холдинг «Медиа-1»

Рубен Оганесян возглавил направление цифровой трансформации и стратегического маркетинга холдинга «Медиа-1», рассказали Sostav в компании. Ранее он работал генеральным директором телеканала «Ю», принадлежащего холдингу.

В новой должности Оганесян сфокусируется на цифровой трансформации «Медиа-1», создании и развитии диджитального пространства каналов «Ю», «МУЗ-ТВ» и остальных активов, будет участвовать в экспертизе по созданию и привлечению новых цифровых продуктов. Также Оганесян начнет курировать стратегическую маркетинговую деятельность холдинга.

Ян Кухальский, генеральный директор холдинга «Медиа-1»: Я очень рад, что Рубен присоединился к нашей команде. Он — профессионал с большой буквы и уже многое сделал как для компаний, в которых он работал, так и в целом для телевизионной индустрии, задав новые стандарты в сфере маркетинга, брендинга и контента. Уверен, что его богатый опыт, профессиональное виденье, креативность, а также энтузиазм применять свои знания в цифровой среде — это то, что требуется холдингу «Медиа-1» для качественного усиления наших позиций на рынке.

Рубен Оганесян, директор по цифровой трансформации и стратегическому маркетингу холдинга «Медиа-1»: Спасибо Яну и акционерам за возможность и доверие. С телеканалом «Ю» 6 лет назад у нас вместе получилось очень круто, прежде всего, благодаря профессиональной команде и правильной корпоративной культуре. Это и есть самое главное, почему я здесь — снова в команде холдинга, но уже в другом качестве. Это привлекает. Как и новые амбиции «Медиа-1». Цифра — это то, за чем будущее и что стратегически важно для любой компании, тем более медийной. А маркетинг — это та сфера, где я надеюсь максимально полезно делиться своим накопленным опытом и знаниями с коллегами.

В мае 2019 года Рубен Оганесян покинул пост заместителя гендиректора по стратегическому маркетингу канала ТНТ (принадлежит «Газпром-Медиа»), где работал с 2016 года. С начала 2015 года возглавлял канал «Перец» (холдинг «СТС Медиа»). До этого работал генеральным директором телеканала «Ю». Оганесян провел репозиционирование канала, в результате чего ему удалось прочно занять свою нишу в женской аудитории и показать существенный рост доли аудитории.