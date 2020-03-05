Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.03.2020 в 17:15

«Одноклассники» запустили отдельную ленту для новостей о коронавирусе

Канал будет заполнен новостями только из официальных источников

«Одноклассники» запустили отдельную новостную ленту с сообщениями о коронавирусе, сообщили Sostav в пресс-службе соцсети. В этот блок будет поступать информация только из официальных источников: Минздрава и верифицированных СМИ.

При первом входе в эти новости пользователи будут видеть рекомендации Минздрава в виде инфографики. Также специальный блок появится в ленте каждого пользователя. В нем будут выкладываться ссылки на публикации. Это нововведение работает для всех версий сайта одноклассники, включая приложения на iOS и Android.

Новый сервис позволит всем, кого волнуют новости о вирусе, оперативно получать проверенную информацию и быть в курсе событий в России и за рубежом. В списке групп, чьи публикации попадают в ленту — порядка 150 источников. Среди них — ТАСС, «Дождь», РБК, «Ведомости», «Первый канал», TJournal, «Интерфакс» и другие СМИ, наиболее активные в соцсети.

Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники»:

В начале февраля мы провели исследование и увидели, что пользователей ОК волнует тема коронавируса: в пиковые моменты в сутки в соцсети создавалось более 5 тысяч публикаций на эту тему. После этого мы решили создать инструмент, который удовлетворит интерес пользователей к этой теме и при этом обеспечит их информацией из разных источников.

Новый сервис работает на основе машинного обучения. Искусственный разум определяет, относится ли публикация к теме коронавируса и автоматически размещает ее в блоке. Пользователи смогут моментально реагировать на контент, а также делиться им с другими «одноклассниками».

Одноклассники Коронавирус
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.