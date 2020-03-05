«Одноклассники» запустили отдельную ленту для новостей о коронавирусе

«Одноклассники» запустили отдельную новостную ленту с сообщениями о коронавирусе, сообщили Sostav в пресс-службе соцсети. В этот блок будет поступать информация только из официальных источников: Минздрава и верифицированных СМИ.

При первом входе в эти новости пользователи будут видеть рекомендации Минздрава в виде инфографики. Также специальный блок появится в ленте каждого пользователя. В нем будут выкладываться ссылки на публикации. Это нововведение работает для всех версий сайта одноклассники, включая приложения на iOS и Android.

Новый сервис позволит всем, кого волнуют новости о вирусе, оперативно получать проверенную информацию и быть в курсе событий в России и за рубежом. В списке групп, чьи публикации попадают в ленту — порядка 150 источников. Среди них — ТАСС, «Дождь», РБК, «Ведомости», «Первый канал», TJournal, «Интерфакс» и другие СМИ, наиболее активные в соцсети.

Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники»: В начале февраля мы провели исследование и увидели, что пользователей ОК волнует тема коронавируса: в пиковые моменты в сутки в соцсети создавалось более 5 тысяч публикаций на эту тему. После этого мы решили создать инструмент, который удовлетворит интерес пользователей к этой теме и при этом обеспечит их информацией из разных источников.

Новый сервис работает на основе машинного обучения. Искусственный разум определяет, относится ли публикация к теме коронавируса и автоматически размещает ее в блоке. Пользователи смогут моментально реагировать на контент, а также делиться им с другими «одноклассниками».