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«Одноклассники» разрешили размещать рекламные видеобаннеры на витрине игр

14.11.2018 в 12:40

Разработчики игр получили новый инструмент продвижения в социальной сети

Разработчики игр получили новый инструмент продвижения в социальной сети «Одноклассники». Теперь привлечь новых игроков в десктопную версию игры можно с помощью видеобаннера в главном блоке на игровой витрине соцсети.

Видеобаннер — первое, что видит пользователь при входе на витрину игр. В отличие от статичных баннеров, он позволяет привлечь максимальное внимание пользователей, показать им геймплей и погрузить в сценарий игры. Разместить видеобаннер может любой разработчик игры или приложения с помощью рекламного кабинета myTarget.

Новый рекламный формат подойдет играм самых разных жанров и позволяет получить наиболее релевантную аудиторию — пользователей, которые посещают игровую витрину ОК.

Егор Данилов, руководитель игровой платформы социальной сети «Одноклассники»:

"Мы стараемся давать разработчикам как можно больше инструментов для привлечения новой аудитории и получения дохода в ОК. В частности, разработчики мобильных HTML5-игр получают бесплатный трафик для продвижения, а Flash-игры — дополнительную аудиторию из нашего десктопного приложения. Новый видеобаннер — это дополнительная возможность для разработчиков привлечь целевой трафик, используя более 400 настроек таргетирования в myTarget. Кроме того, в галерею баннеров попадут также те игры, которые покажут хорошие показатели по удержанию платящих пользователей".

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