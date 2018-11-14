«Одноклассники» разрешили размещать рекламные видеобаннеры на витрине игр

Разработчики игр получили новый инструмент продвижения в социальной сети «Одноклассники». Теперь привлечь новых игроков в десктопную версию игры можно с помощью видеобаннера в главном блоке на игровой витрине соцсети.

Видеобаннер — первое, что видит пользователь при входе на витрину игр. В отличие от статичных баннеров, он позволяет привлечь максимальное внимание пользователей, показать им геймплей и погрузить в сценарий игры. Разместить видеобаннер может любой разработчик игры или приложения с помощью рекламного кабинета myTarget.

Новый рекламный формат подойдет играм самых разных жанров и позволяет получить наиболее релевантную аудиторию — пользователей, которые посещают игровую витрину ОК.