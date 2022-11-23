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23.11.2022 в 13:35

«Одноклассники» запустили монетизацию контента для групп

Администраторы сообществ получат доход от той рекламы, с которой пользователи взаимодействуют при просмотре их контента

Соцсеть «Одноклассники» («ОК») запустила программу монетизации для авторов групп. Они смогут получать доход за публикации фото, видео, лонгридов и других типов контента. Об этом Sostav сообщили в соцсети.

В «ОК» пояснили, что инструмент станет доступен администраторам групп с количеством подписчиков от 1 тыс. и ежемесячным ростом от 200 подписок. При этом у сообщества должна быть активная аудитория: необходимо, чтобы более 50% подписчиков взаимодействовали с её контентом хотя бы раз за месяц.

Средства на выплаты авторам «ОК» будут брать из собственной выручки от рекламы, размещённой в ленте соцсети через рекламные платформы «VK Реклама» и myTarget. Группы получат доход от той рекламы, с которой пользователь взаимодействует при просмотре их контента. Сумма вознаграждения не ограничена, она будет расти пропорционально показам контента в ленте пользователей, заверили в компании.

Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям «Одноклассников»:

В этом году мы начали активно работать с авторами контента: в «ОК» появилась команда по работе с блогерами и сообществами, мы запустили новый контентный сервис «Увлечения» и алгоритм «Молния», который даёт стартовую аудиторию новым авторам. Следующий шаг — обеспечить авторов прозрачными возможностями для заработка в соцсети на своём контенте и тем самым дать новые возможности для работы над качеством контента.

Алгоритм поддержки авторов «Молния» «ОК» запустили в мае. За полгода поддержку получили 2,5 тыс. новых авторов, каждый из них в среднем за этот период собрал аудиторию в 1,3 тыс. подписчиков.

В августе «ОК» представили первую общедоступную программу монетизации видео в соцсети. Тогда все администраторы групп с качественным видеоконтентом получили возможность зарабатывать на показе рекламы.

Одноклассники Монетизация
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