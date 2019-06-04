Обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге!

Продолжаем освещать актуальные вакансии рекламной индустрии. И вот кто нужен рынку в начале лета.
New business менеджер
Подъёжики
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Добро пожаловать в нашу команду самый важный из всех важных сотрудников!
У нас:
- Ты будешь развивать бизнес.
- Первым узнавать, что происходит на рынке.
- Знать о том, что хотят клиенты.
- Привлекать в компанию много интересных проектов.
- Вот что входит в обязанности New business менеджера:
- Активные продажи, но никаких холодных звонков.
- Тактическое планирование работы по развитию бизнеса, выходу на новые рынки и привлечению новых клиентов.
- Анализ рынка, конкурентной среды, потребителей.
- Составление отчетов и прогнозов продаж
- Организация и проведение переговоров с потенциальными клиентами, презентация компании
Как мы Тебя видим:
- Высшее образование.
- Подтвержденный опыт в сфере активных продаж не менее 3-х лет. Большое преимущество для кандидатов с опытом работы в сфере event.
- Тебе нравятся продажи и клиенты.
- Отлично развитые навыки презентаций и переговоров, аналитические способности, стратегическое мышление.
Что у нас есть:
- Классная команда.
- Интересные клиенты и огромный рынок.
- Амбициозные цели и задачи.
- Отличный офис на Хлебозаводе ( м. Дмитровская)
- У нас есть все, чтобы чувствовать себя крутым профи и зарабатывать хорошие деньги: репутация, портфолио, технологии, финансы для обеспечения проектов.
- Оплата труда – оклад+ квартальная премия при выполнении четко поставленных и оцифрованных KPI, годовой бонус.
- Поэтому…если ты готов и умеешь работать на результат – тебе у нас понравится. Если ты уверен в себе, своем опыте и профессионализме – добро пожаловать в команду!
Контактное лицо: Галина Вторушина, Директор по Развитию, vgu@podegiki.ru
Head of SEO
Artox Media Digital Group
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Мы ищем профессионала в области продвижения сайтов, которому интересно стать лидером одного из ведущих продуктовых направлений в компании. Кандидату предстоит возглавить уже сформированный департамент из опытных SEO специалистов, который работает в двух офисах – в Москве и в Минске.
Обязанности:
- Развитие SEO как продукта в рамках компании: определение потребностей клиентов, формирование УТП, генерация и тестирование продуктовых гипотез, поиск и внедрение инновационных решений для продукта.
- Формирование маркетинговой составляющей продукта совместно с отделом маркетинга и PR, обеспечение правильного позиционирования продукта на рынке.
- Управление пресейл-аналитикой по новым клиентам (в подчинении – медиапланер), участие в презентации и защите продуктовых стратегий на тендерах.
- Управление производственным SEO отделом в рамках выполнения клиентских стратегий.
- Контроль и выполнение финансовых показателей по направлению: рентабельность, прибыль.
- Презентация компании и продукта на тематических конференциях, бизнес-завтраках в качестве спикера.
- Обучение отдела продаж и отдела клиентского сервиса.
Что мы предлагаем:
- Возможность возглавить и развивать направление SEO в международном интернет-агентстве.
- Сформированную команду опытных SEO специалистов.
- Необходимый бэкграунд, который позволяет минимально вовлекаться в операционные задачи (автоматизация процессов на базе CRM ПланФикс, регламенты и инструкции для специалистов, система адаптации и грейдирования сотрудников).
- Вспомогательные команды для реализации необходимых задач по продвижению сайтов: копирайтинга и технической поддержки.
- Возможность принимать участие в разработке и реализации стратегии продвижения крупных федеральных и международных брендов.
- В списке наших текущих клиентов: банки, авиакомпании, страховые компании, автодилеры, интернет-магазины, агентства недвижимости.
- Возможность развивать собственную экспертизу за счет компании: участие в профильных мероприятиях и конференциях.
- Возможность реализации собственных идей в рамках стратегии развития компании.
Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005
Менеджер по рекламе/аккаунт менеджер
Волга-Медиа
Данная вакансия доступна для жителей Нижнего Новгорода.
Рекламное агентство полного цикла «Волга Медиа» основано 1 февраля 2001 года в Нижнем Новгороде. Наша компания объединила профессионалов, работающих для клиентов и стремящихся достигать максимального результата при решении маркетинговых задач.
Агентство решает задачи клиента при помощи комплекса диджитал –инструментов, добиваясь максимального результата.
Обязанности:
- Работа со СМИ: медиапланирование, оптимизация медиа-планов по основным показателям (охват, частота контактов), размещение и контроль за выходом информации
- Оценка эффективности рекламных кампаний - выполнение post-campaign в формате презентации/инфографики
- Digital – навыки работы в Yandex Direct/Google AdWords, SMM, programmatic.
- Разработка стратегий продвижения в интернете в формате презентации: аналитика, выделение аудитории, разработка механики взаимодействия с аудиторией, ключевых сообщений;
- Работа с бюджетами от 500 тыс. рублей;
- Работа с документацией: договоры, отчетные документы, подготовка отчетов: еженедельные, ежемесячные, годовые
Требования:
- Опыт работы по проведению рекламных кампаний на ТВ, радио, размещению наружной рекламы;
- опыт работы в рекламных кабинетах и с системами web-аналитики (ЯМ или GA) обязателен;
- чёткое логическое мышление;
- знание инструментов интернет-маркетинга;
- понимание основ медиапланирования.
Условия работы:
- работа в профессиональной команде федерального рекламного агентства России;
- возможность непосредственного участия в крупных, амбициозных проектах;
- профессиональное корпоративное обучение;
- официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска/больничные.
Контакт для связи: dk@volgamedia.ru, Курышев Дмитрий, +7 (831) 439-74-74
Специалист по наружной рекламе / OOH Buyer
SA MEDIA GROUP
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Группа компаний SA MEDIA GROUP приглашает кандидатов на вакансию OOH Buyer.
Задачи, которые предстоит выполнять:
- Формирование предложений для клиента;
- Переговоры по баинговым условиям;
- Участие в медиапланировании рекламных кампаний на OOH носителях;
- Закупка OOH носителей в соответствии с брифами клиентов;
- Контроль размещения;
- Контроль отчетной документации и документооборота;
- Участие в подготовке к тендерам.
- Необходимый опыт и личные качества:
- Аналогичный опыт работы от 1 года;
- Скрупулезность и внимательность.
Компания готова предложить:
- Конкурентный уровень дохода (обсуждается с успешным кандидатом);
- Развитая корпоративная культура, позитивная атмосфера;
- Комфортабельный офис в 5-ти минутах ходьбы от метро Кожуховская;
- График пн-чт с 9:30 до 18:30 (или с 9/10), пятница сокращенный день;
- Оформление, отпуск, больничный согласно ТК РФ;
- Своевременная выплата заработной платы;
- 50% на спорт-зал, 20% в ресторане на территории БЦ.
Контакт для связи: n.sokolova@smart-view.ru, +7 (495) 937-16-18, Наталья Соколова
New business director
SA MEDIA GROUP
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Крупный рекламный холдинг SA MEDIA GROUP (ТОП-10 рекламных холдингов, ТОП-3 ООН) в поиске нового члена команды, который возьмет на себя задачу развития направления New business всех компаний Группы.
Задачи, которые предстоит решать:
- Управление всеми New business подразделениями Группы;
- Обеспечение притока клиентов по всем направлениям Группы;
- Координация и активная поддержка/консультирование NB команды;
- Самостоятельное привлечение клиентов;
- Развитие контактов и неформальных отношений с потенциальными клиентами.
- Необходимый опыт и личные качества:
- Опыт работы в сетевых или локальных рекламных агентствах, группах;
- Хорошее знание рекламного рынка ATL и/или Digital;
- Опыт управления командой желателен.
Компания готова предложить:
- Конкурентный уровень дохода (обсуждается с успешным кандидатом);
- Высокопрофессиональная, нацеленная на результат команда;
- Развитая корпоративная культура, позитивная атмосфера;
- Комфортабельный офис в 5-ти минутах ходьбы от метро Кожуховская;
- График пн-чт с 9:30 до 18:30 (или с 9/10), пятница сокращенный день;
- Оформление, отпуск, больничный согласно ТК РФ;
- Своевременная выплата заработной платы;
- 50% на спорт-зал, 20% в ресторане на территории БЦ.
Контакт для связи: n.sokolova@smart-view.ru, +7 (495) 937-16-18, Наталья Соколова
Event-продюсер
DEPARTAMENT
Команда DEPARTÁMENT ищет первоклассного event-продюсера!
Мы ждем в команду человека, который разделит наши взгляды на современные тренды и развитие в event-индустрии: смелые идеи, технологичные подходы, невероятные решения.
Твоя зона:
- Ведение проектов: планирование, подготовка, контроль исполнения на всех участках.
- Коммуникации с клиентом.
- Подготовка тендерных предложений.
Интересно?
Направляй свое портфолио с реализованными проектами на почту или в telegram: e.kagan@departament.com, @catherinekagan
Время стать суперсобой!
Senior Digital Manager
Arena
Агентство Arena открывает позицию Senior Digital Manager, ЗП в рынке, задачи огонь! Атрибуция, тесты, подходы и разработка новых продуктов!
Обязанности:
- Стратегическое и тактическое планирование по брендам;
- Финансовое сопровождение: бюджетирование, отслеживание коммитментов;
- Брифинг смежных отделов, мониторинг качества и сроков выполнения;
- Подготовка анализа конкурентов на полугодовой основе, защита PBA;
- Развитие клиентов – организация тренингов, воркшопов и диджитал дней;
- Обучение и развитие подчиненных;
- Участие в тендерах.
Требования:
- Опыт в digital от 3х лет;
- Опыт тактического планирования в iStar, Ателье, Comscore;
- Знание Google Analytics, умение получить нужные данные, понимание за счет чего можно оптимизировать кампанию. А также Adriver, Adfox, Double Click;
- Английский для подготовки презентаций, встреч и переговоров;
- Умение работать самостоятельно;
- Навыки подготовки красивых презентаций с последующей продажей продукта.
Условия:
- Офис на ст.метро Павелецкая (8 минут пешком от метро);
- Молодой дружный коллектив профессионалов;
- Возможность карьерного и профессионального роста;
- Социальный пакет (оформление по ТК РФ, белая заработная плата, ДМС, льготный фитнес);
- Развитая корпоративная культура;
- Размер заработной платы обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.
Контактное лицо: Анна Шкрум, AShkrum@havasmg.ru
SMM-дизайнер
Affect
В команду Affect требуется SMM-дизайнер.
Что делать:
- Придумывать и визуализировать идеи постов для соцсетей
- Создавать gif, video, 3D и другие форматы динамичного контента
- Отрисовывать инфографику
- И другие задачи по визуальной работе в социальном пространстве
От нас:
- Клиенты: мировые бренды, интересные кейсы
- Обучение: корпоративный английский со скидкой 50%, конференции, лекции
- Профессиональные сотрудники и демократичный стиль управления на всех уровнях
- Веселые тусовки с коллегами
От вас:
- Опыт работы в соцмедиа
- Умение работать со статикой и анимацией
- Cкиллы в иллюстрации
- Опыт в моушн — огромный плюс
- Уметь снимать фото и видео
Контакт для связи: hr@affect.ru.
Старший графический дизайнер
SmartHeart
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
SmartHeart – междисциплинарное агентство с полным сервисом услуг по созданию и продвижению брендов на рынке недвижимости, horeca, IT и других.
Что нужно будет делать:
- участвовать в разработке концепций брендов;
- разрабатывать визуальную айдентику брендов;
- создавать руководства по применению констант бренда (Brand Guidelines);
- дизайн и верстка носителей бренда, рекламных материалов, полиграфической продукции, буклетов и т.д.;
- участие в поддержки и развитии брендов, дизайн-мышление.
От тебя требуется:
- опыт работы не менее 4 лет (дизайн-студии, брендинговые, рекламные агентства);
- портфолио реализованных проектов;
- владение пакетом программ Аdobe (Illustrator, Photoshop, InDesign) и др. графические пакеты;
- художественное образование, преимущественно графический дизайн;
- хороший вкус, оригинальное мышление, презентационные навыки, умение работать в команде, коммуникативная гибкость.
Что мы предлагаем:
- проекты для крупных российских брендов;
- dream team;
- постоянное профессиональное развитие;
- комфортный и современный офис: м. Полянка, Третьяковская, Кропоткинская, Новокузнецкая;
- оформление по ТК РФ.
Контактное лицо: Варвара Богданова, Recruiting manager, +7 (977) 315 52 03, bogdanova@sh.agency
Web analyst (SEO/Performance)
Artox Media Digital Group
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Задачи:
- Участие в разработке стратегии ведения Performance-ориентированных рекламных кампаний для клиентов.
- Анализ качественных и количественных показателей проведения рекламных кампаний (объем привлеченного трафика, CPO, CPA, конверсия, позиции в поисковых системах).
- Построение конверсионных воронок, анализ и выбор подходящих моделей атрибуции под проект.Выработка практических рекомендаций по улучшению показателей РК, контроль внедрения рекомендаций рабочей группой
- проекта, постанализ и корректировка стратегии при необходимости. Поиск точек роста по проектам.
- Тестирование гипотез и новых инструментов Performance-маркетинга и аналитики для улучшения показателей клиентских проектов.
- Разработка и создание индивидуальных систем аналитики и отчетности в зависимости от целей клиента. Внедрение их в работу, обучение производственных специалистов работе с системами аналитики.
- Обоснование эффективности работы проектной команды для клиента с помощью качественных и количественных метрик.
- Участие во встречах с клиентами при защите аналитических отчетов.
Кого мы ищем:
- Мы ищем человека, который умеет и любит работать с данными, имеет опыт в веб-аналитике.
- Обязательны хорошие знания и опыт работы с основными Performance-каналами (контекстная реклама, таргетированная реклама, SEO).
- Свободное владение основными инструментами веб-аналитики – Яндекс Метрика, Google Analytics, Google Tag Manager.
- Опытный пользователь Microsoft Excel.
- Навыки работы с оффлайн- и онлайн-базами данных: SQL, GoogleCloud, Microsoft Azure, BigQuery.
- Навыки интеграции данных из разных источников в общее хранилище данных.
- Владение инструментами визуализации данных – Google Data Studio, Microsoft PowerBI, Tableau.
- Понимание принципов статистики, методик проведения экспериментов.
- Умение работать с большими объемами данных.
- Навыки построения отчетности в виде дашбордов.
- Владение инструментами анализа данных: Statistica, R, Python (пакеты Pandas, Sklearn).
- Опыт разработки и внедрения систем предиктивной аналитики.
- Навыки работы с LogsAPI, API Яндекс Директ.
Что мы предлагаем:
- Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
- Уровень дохода обсуждается индивидуально с успешным кандидатом. Оклад+бонусы.
- Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы - БЦ "Омега 2", м. Автозаводская.
- Возможность участвовать в развитии ключевого подразделения в компании и в будущем возглавить его.
- Возможность работать с крупными российскими и зарубежными рекламодателями.
- Возможность участия в крупных российских и зарубежных конференциях по интернет-маркетингу в качестве спикера или слушателя за счет компании.
- Возможность публиковать собственные исследования на сайте компании с многотысячным охватом аудитории.
- Возможность дополнительного обучения по веб-аналитике и анализу данных за счет компании.
- Возможность часть рабочего времени посвящать экспериментам и исследованиям.
- Возможность самостоятельно формировать собственную команду в перспективе.
- Несколько большую самостоятельно и автономность, чем обычно принято на такой позиции – мы готовы прислушиваться и давать возможность внедрять собственные идеи в процессе работы.
- Понимающий руководитель с опытом в сфере интернет-маркетинга и Data Science.
Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005
Ведущий специалист по контекстной рекламе
Artox Media Digital Group
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Разработка стратегии для крупных текущих клиентов (контекстная/таргетированная реклама).
- Управление и ведение крупных проектов с командой.
- Запуск контекстной, таргетированной, медийной рекламы.
- Аналитика рекламных кампаний.
- Контроль группы сотрудников в Москве.
- Контроль исполнения процессов производства .
- Контроль качества настройки рекламных кампаний.
- Управление командой, развитие сотрудников.
Требования:
- Опыт работы на аналогичных позициях в digital агентстве от 1 года.
- Опыт работы с контекстной и таргетированной рекламой не менее 2 лет
- Опыт самостоятельного ведения проектов (в составе отдела) либо опыт руководства группой специалистов по контекстной и таргетированной рекламе.
- Опыт ведения рекламных кампаний с объемом ключевых запросов более 3000.
- Опыт ведения проектов с бюджетом от 1 млн. рублей.
- Опыт ведения рекламных кампаний для B2B компаний.
- Обязателен опыт работы в агентстве, не фриланс.
- Опыт работы как с Директ, так и с Adwords (наличие сертификатов будет плюсом).
- Опыт ведения таргетированной рекламы в социальных сетях.
- Опыт работы по контексту с оплатой за лиды.
- Опыт проведения аудитов рекламных кампаний.
- Опыт работы с системами автоматизации — K50, Origami etc.
- Опытный пользователь Excel, Google Spreadsheets.
- Уверенное знание Яндекс Метрика, Google Analytics и Google Tag Manager (наличие сертификатов будет плюсом).
- Управление командой, ассистентами от 1 – го человека.
Будет плюсом:
- Опыт проведения анализа юзабилити посадочных страниц и разработки рекомендаций для повышения конверсии.
- Опыт проведения A/B тестирования посадочных страниц.
Условия:
- Конкурентная заработная плата (уровень обсуждается с успешным кандидатом).
- Место работы: Бизнес центр "Омега-2".
- Соблюдение ТК РФ.
Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005
SMM Strategic planner
Artox Media Digital Group
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP – это Digital-агентство полного цикла, которое специализируется на оказании услуг в области SEO, Performance, ORM и SMM. Наши офисы расположены в Москве, Нью-Йорке и Минске, команда профессионалов насчитывает более 200 человек.
В нашу команду мы ищем SMM Strategic planner.
Задачи и функционал:
- Разработка SMM и ORM стратегий (контент стратегии, коммуникационные стратегии, медиа стратегии).
- Разработка предложений по текущим клиентам, предложения по спец. проектам и т.д.
- Развитие продукта, работа над позиционированием и УТП.
- Участие в тендерах.
Кого мы ищем:
- Продвинутые навыки SMM аналитики (Ниппель, JagaJam, SocialBakers).
- Знание SMM инвентаря (таргетированная реклама, блоггеры, инвайтинги и т.д.).
- Знание устройства рекламного кабинета разных систем (Fb, Vk, Mytarget).
- Понимание SMM/ORM трендов и желание внедрять инновации.
- Способность ясно излагать свои мысли и ставить задачи дизайнерам, копирайтерам, медиапланерам.
- Успешный опыт ведения SMM проектов подкрепленный кейсами.
- Опыт создания 360 digital-проектов как плюс.
- Опыт успешного участия в тендерах, презентации предложений.
Что мы можем Вам предложить:
- Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы (БЦ "ОМЕГА 2").
- Участие в профильных конференциях, выставках. Корпоративное обучение/развитие.
- Оформление согласно ТК РФ.
- Уровень дохода обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.
Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005
Project manager SEO
Artox Media Digital Group
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
ARTOX media – это Digital-агентство полного цикла, которое специализируется на оказании услуг в области SEO, Performance, ORM, SMM. Наши офисы расположены в Москве, Нью-Йорке и Минске, команда профессионалов насчитывает более 200 человек.
В нашу команду мы ищем Project manager SEO.
Задачи и функционал:
- Управление проектами по интернет-маркетингу (поисковое продвижение) для клиентов агентства;
- Выяснение бизнес-задач, потребностей клиента. Согласование с клиентом целей оказания услуг и показателей оценки эффективности (KPI). Контроль выполнения KPI - эффективное управление командой для достижения KPI клиента;
- Управление проектом, постановка задач участникам проектной группы;
- Контроль исполнения обязанностей всех участников проекта;
- Контроль качества проводимых работ;
- Подготовка отчетности клиенту по оказываемым услугам, защита и пересогласование при необходимости KPI проекта, контроль качества предоставляемых для их создания данных;
- Развитие клиента, продажи дополнительных услуг;
- Внутренняя отчетность: план/факт по отгрузке, приходам, расходам, марже;
- Активное участие в допродажах совместно с Sales-менеджером;
- Планирование приходов, расходов. Контроль дебиторской задолженности. Контроль расходов;
- Подготовка договоров, счетов, актов;
- Своевременное согласование смет, планируемых работ с клиентом до начала отчетного периода.
Кого мы ищем:
- Опыт работы в области управления проектами в сфере интернет-маркетинга от двух лет в агентстве.
- Высокий уровень коммуникабельности, готовность работать в режиме многозадачности.
- Опыт работы с дебиторской задолженностью.
- Опыт продаж или допродаж (развитие клиентов).
Что мы можем предложить:
- Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
- Интересный и сложный продукт, возможность стать экспертом в области digital-маркетинга.
- Команда профессиональных специалистов по SEO, SMM, ORM, Performance.
- Постоянное обучение и профессиональное развитие.
- Участие в профессиональных конференциях и выставках.
- Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы - БЦ "Симонов Плаза", м. Автозаводская.
- Возможности для профессионального и карьерного роста.
- Условия по з/п обсуждаются индивидуально с успешным кандидатом (оклад + бонусная часть).
Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005
Специалист по контекстной рекламе
Artox Media Digital Group
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
ARTOX media – это Digital-агентство полного цикла, которое специализируется на оказании услуг в области SEO, Performance, ORM, SMM. Наши офисы расположены в Москве, Нью-Йорке и Минске, команда профессионалов насчитывает более 200 человек.
В нашу команду мы ищем Специалиста по контекстной рекламе.
Задачи и функционал:
- Запуск и ведение рекламных кампаний (Яндекс Директ, Google Adwords, Facebook, Instagram, Вконтакте, MyTarget.).
- Разработка рекламных креативов для рекламных кампаний.
- Мониторинг рекламных кампаний клиентов.
- Аналитика размещений и оптимизация.
- Подготовка отчетов по рекламным кампаниям (в форматах Excel и Powerpoint).
Кого мы ищем:
- Специалиста с опытом работы в контекстной рекламе не менее 2 лет.
- Опыт самостоятельного ведения рекламных кампаний с объемом ключевых запросов более 3000, с бюджетом от 1 млн. рублей.
- Опыт ведения рекламных кампаний для B2B компаний.
- Обязателен опыт работы в агентстве.
- Опыт работы как с Директ, так и с Adwords (наличие сертификатов будет плюсом).
- Опыт ведения таргетированной рекламы в социальных сетях, ведение контекстной рекламы с оплатой за лиды.
- Опыт работы с системами автоматизации — K50, Origami etc., опытный пользователь Excel, Google Spreadsheets.
- Уверенное знание Яндекс Метрика, Google Analytics и Google Tag Manager (наличие сертификатов будет плюсом).
Будет плюсом:
- Опыт проведения анализа юзабилити посадочных страниц и разработки рекомендаций для повышения конверсии.
- Опыт проведения A/B тестирования посадочных страниц.
Что мы можем Вам предложить:
- Команда профессиональных специалистов по SEO, SMM, ORM, Performance.
- Постоянное обучение и профессиональное развитие.
- Участие в профессиональных конференциях и выставках.
- Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы - БЦ "Омега 2", м. Автозаводская.
- Возможности для профессионального и карьерного роста.
- Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
- Условия по з/п обсуждаются индивидуально с успешным кандидатом (оклад + бонусная часть).
Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005
Ассистент digital отдела
Artox Media Digital Group
- Требуемый опыт работы: не требуется
- Полная занятость, полный день
Задачи и функционал:
- Еженедельная подготовка отчетов + внесение данных в существующую форму Google Doc.
- Консультация сотрудников департамента относительно PlanFix (crm) на основании описанных процессов и инструкций.
- Ежемесячная подготовка отчетов в Excel.
- Составление плана расходов отдела.
- Контроль календаря встреч и совещаний руководителя.
- Документооборот (взаимодействие с бухгалтерией, юридической службой).
- Помощь руководителю по иным вопросам.
Кого мы ищем:
- Знание Excel – работа с таблицами, массивами данных, подготовка отчетов по существующим форматам.
- Знание MS Office – PowerPoint.
- Математический склад ума, ответственность, внимательность.
- Желание развиваться в сфере digital-маркетинга.
- Высшее/неполное высшее образование (студенты последних курсов - возможность работать полный рабочий день).
- Умение держать фокус на результат и внимание к мелочам.
- Готовность выполнить тестовое задание.
Что мы можем Вам предложить:
- Команда профессиональных специалистов по SEO, SMM, ORM, Performance.
- Постоянное обучение и профессиональное развитие.
- Участие в профессиональных конференциях и выставках.
- Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы - БЦ "Омега 2", м. Автозаводская.
- Возможности для профессионального и карьерного роста.
- Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005
Sales manager (SEO, SMM, ORM, Performance)
Artox Media Digital Group
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
ARTOX media – это Digital-агентство полного цикла, которое специализируется на оказании услуг в области SEO, Performance, ORM, SMM. Наши офисы расположены в Москве, Нью-Йорке и Минске, команда профессионалов насчитывает более 200 человек.
В нашу команду мы ищем Менеджера по продажам.
Задачи и функционал Менеджера по продажам:
- Расширение клиентской базы, ведение переговоров с клиентами (инструменты Коммерческого департамента - Отдел телемаркетинга, Отдел PR и маркетинга, Отдел отчетности и аналитики).
- Продажи и допродажи услуг компании (Performance, SEO, SMM, ORM).
- Участие в разработке digital-стратегий для клиентских проектов.
- Документальное сопровождение сделок.
Кого мы ищем:
- Опыт успешных продаж услуг от 1 года.
- Опыт работы с клиентами в сфере digital-маркетинга.
- Опыт ведения переговоров на уровне топ-менеджмента компаний.
- Желание развиваться в сфере интернет-маркетинга.
- Уверенность в себе, инициативность и ориентированность на результат.
Условия:
- Интересный и сложный продукт, возможность стать экспертом в области digital-маркетинга.
- Команда профессиональных специалистов по SEO, SMM, ORM, Performance.
- Постоянное обучение и профессиональное развитие.
- Участие в профессиональных конференциях и выставках.
- Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы - БЦ "Омега 2", м. Автозаводская.
- Возможности для профессионального и карьерного роста.
- Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
- Условия по з/п обсуждаются индивидуально с успешным кандидатом (оклад + бонусная часть).
Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005
Performance маркетолог
Artox Media Digital Group
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
ARTOX media – это Digital-агентство полного цикла, которое специализируется на оказании услуг в области SEO, Performance, ORM, SMM. Наши офисы расположены в Москве, Нью-Йорке и Минске, команда профессионалов насчитывает более 200 человек.
На данный момент находимся в поиске Performance маркетолога. Работа с нашим брендом - AMDG.
Обязанности:
- Управление подрядчиками по SEO, SMM, Performance. Выполнение KPI по заявкам.
- Работа с CMS сайта компании, управление подрядчиками.
- Конкурентный анализ отрасли.
- Продуктовый маркетинг: подготовка форматов коммерческих предложений.
- Отчетность, аналитика.
Требования:
- Опыт работы с Performanct каналами в digital агентстве, либо на стороне клиента.
- Наличие сертификатов GA и Яндекс.Метрика.
- Опыт работы с контекстной и таргетированной рекламой, SEO.
- Грамотная письменная и устная речь.
- Отличные коммуникативные навыки.
- Готовность выполнить тестовое задание.
Условия:
- Возможности профессионального и личностного роста.
- Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы (3 мин. от м. Автозаводская).
- Оформление по ТК РФ, соц. пакет.
Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005
Econometrician (Эконометрист)
Бургер Кинг Россия
"Бургер Кинг Россия" ищет виртуоза оценки эффективности и оптимизации медиа-размещений. В его/её расположении будет находиться маркетинг-микс модель и огромный простор по поиску способов повышения отдачи вложений в рекламу.
Мы ожидаем, что успешный кандидат хорошо ориентируется как минимум в большинстве популярных методов эконометрического моделирования и регулярно применяет их на практике. Умение в макросы и стат. пакеты приветствуется. Помимо технических навыков, наш будущий коллега также обладает навыками общения с людьми, поскольку им (и от них тоже) часто будет что-то нужно.
Большим плюсом также окажется соответствие духу и ценностям нашей компании:
- Ответственность – каждый из нас воспринимает бизнес, как свой
- Упорство – мы меняем правила игры во всём, и это всегда требует усилий
- Креативность – чтобы достигать того, чего не могут другие, надо думать так, как никто другой
- Амбициозность – здесь работают только те, кто хочет стать лучшими в своём деле
Если всё это – про вас, пишите на media@burgerking.ru. Об остальном договоримся.
Media Manager (Медиаменеджер)
Бургер Кинг Россия
"Бургер Кинг Россия" ищет того (или ту), кто сможет сделать нас трендмейкером (хотя бы в России, в идеале – в мире) медийного рынка.
Зная теорию и практику планирования и закупки ТВ, Интернета и наружной рекламы (и т. д.), наш будущий коллега не будет доволен их текущим состоянием и будет считать своей миссией каждый день создавать новое там, где не получилось у остальных, и решать инструментами рекламы задачи бизнеса, не убаюкивая себя мнимым отсутствием краткосрочного эффекта рекламы на продажи. Это потребует железной воли, нездоровых амбиций и сумасшедшего темпа работы каждый день – но тот, кто сможет это потянуть, построит здесь карьеру в разы быстрее, чем в любой другой крупной компании.
Чего конкретно предстоит добиваться:
- Рост продаж (рубли)
- Рост прибыли (рубли, %)
- Рост эффективности медиа (ROI, эконометрика)
- Рост знания бренда (UBA, еженедельные замеры)
- Рост медийной заметности (Reach%, еженедельные замеры)
Если всё ещё интересно, пишите на media@burgerking.ru. Об остальном договоримся.