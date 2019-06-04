Обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге!

Команда DEPARTÁMENT ищет первоклассного event-продюсера!

Мы ждем в команду человека, который разделит наши взгляды на современные тренды и развитие в event-индустрии: смелые идеи, технологичные подходы, невероятные решения.

Твоя зона:

Ведение проектов: планирование, подготовка, контроль исполнения на всех участках.

Коммуникации с клиентом.

Подготовка тендерных предложений.

Интересно?

Направляй свое портфолио с реализованными проектами на почту или в telegram: e.kagan@departament.com, @catherinekagan

Время стать суперсобой!