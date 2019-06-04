Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+4
Поста
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.06.2019 в 14:15

Обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге!

Вопросы о размещении присылайте на vacancy@sostav.ru

1
Depositphotos

Продолжаем освещать актуальные вакансии рекламной индустрии. И вот кто нужен рынку в начале лета.

New business менеджер

от 100 000
Подъёжики
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

Добро пожаловать в нашу команду самый важный из всех важных сотрудников!

У нас:

  • Ты будешь развивать бизнес.
  • Первым узнавать, что происходит на рынке.
  • Знать о том, что хотят клиенты.
  • Привлекать в компанию много интересных проектов.
  • Вот что входит в обязанности New business менеджера:
  • Активные продажи, но никаких холодных звонков.
  • Тактическое планирование работы по развитию бизнеса, выходу на новые рынки и привлечению новых клиентов.
  • Анализ рынка, конкурентной среды, потребителей.
  • Составление отчетов и прогнозов продаж
  • Организация и проведение переговоров с потенциальными клиентами, презентация компании

Как мы Тебя видим:

  • Высшее образование.
  • Подтвержденный опыт в сфере активных продаж не менее 3-х лет. Большое преимущество для кандидатов с опытом работы в сфере event.
  • Тебе нравятся продажи и клиенты.
  • Отлично развитые навыки презентаций и переговоров, аналитические способности, стратегическое мышление.

Что у нас есть:

  • Классная команда.
  • Интересные клиенты и огромный рынок.
  • Амбициозные цели и задачи.
  • Отличный офис на Хлебозаводе ( м. Дмитровская)
  • У нас есть все, чтобы чувствовать себя крутым профи и зарабатывать хорошие деньги: репутация, портфолио, технологии, финансы для обеспечения проектов.
  • Оплата труда – оклад+ квартальная премия при выполнении четко поставленных и оцифрованных KPI, годовой бонус.
  • Поэтому…если ты готов и умеешь работать на результат – тебе у нас понравится. Если ты уверен в себе, своем опыте и профессионализме – добро пожаловать в команду!

Контактное лицо: Галина Вторушина, Директор по Развитию, vgu@podegiki.ru

Head of SEO

от 150 000 до 200 000
Artox Media Digital Group
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Мы ищем профессионала в области продвижения сайтов, которому интересно стать лидером одного из ведущих продуктовых направлений в компании. Кандидату предстоит возглавить уже сформированный департамент из опытных SEO специалистов, который работает в двух офисах – в Москве и в Минске.

Обязанности:

  • Развитие SEO как продукта в рамках компании: определение потребностей клиентов, формирование УТП, генерация и тестирование продуктовых гипотез, поиск и внедрение инновационных решений для продукта.
  • Формирование маркетинговой составляющей продукта совместно с отделом маркетинга и PR, обеспечение правильного позиционирования продукта на рынке.
  • Управление пресейл-аналитикой по новым клиентам (в подчинении – медиапланер), участие в презентации и защите продуктовых стратегий на тендерах.
  • Управление производственным SEO отделом в рамках выполнения клиентских стратегий.
  • Контроль и выполнение финансовых показателей по направлению: рентабельность, прибыль.
  • Презентация компании и продукта на тематических конференциях, бизнес-завтраках в качестве спикера.
  • Обучение отдела продаж и отдела клиентского сервиса.

Что мы предлагаем:

  • Возможность возглавить и развивать направление SEO в международном интернет-агентстве.
  • Сформированную команду опытных SEO специалистов.
  • Необходимый бэкграунд, который позволяет минимально вовлекаться в операционные задачи (автоматизация процессов на базе CRM ПланФикс, регламенты и инструкции для специалистов, система адаптации и грейдирования сотрудников).
  • Вспомогательные команды для реализации необходимых задач по продвижению сайтов: копирайтинга и технической поддержки.
  • Возможность принимать участие в разработке и реализации стратегии продвижения крупных федеральных и международных брендов.
  • В списке наших текущих клиентов: банки, авиакомпании, страховые компании, автодилеры, интернет-магазины, агентства недвижимости.
  • Возможность развивать собственную экспертизу за счет компании: участие в профильных мероприятиях и конференциях.
  • Возможность реализации собственных идей в рамках стратегии развития компании.

Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005

Менеджер по рекламе/аккаунт менеджер

по договоренности
Волга-Медиа

Данная вакансия доступна для жителей Нижнего Новгорода.

Рекламное агентство полного цикла «Волга Медиа» основано 1 февраля 2001 года в Нижнем Новгороде. Наша компания объединила профессионалов, работающих для клиентов и стремящихся достигать максимального результата при решении маркетинговых задач.

Агентство решает задачи клиента при помощи комплекса диджитал –инструментов, добиваясь максимального результата.

Обязанности:

  • Работа со СМИ: медиапланирование, оптимизация медиа-планов по основным показателям (охват, частота контактов), размещение и контроль за выходом информации
  • Оценка эффективности рекламных кампаний - выполнение post-campaign в формате презентации/инфографики
  • Digital – навыки работы в Yandex Direct/Google AdWords, SMM, programmatic.
  • Разработка стратегий продвижения в интернете в формате презентации: аналитика, выделение аудитории, разработка механики взаимодействия с аудиторией, ключевых сообщений;
  • Работа с бюджетами от 500 тыс. рублей;
  • Работа с документацией: договоры, отчетные документы, подготовка отчетов: еженедельные, ежемесячные, годовые

Требования:

  • Опыт работы по проведению рекламных кампаний на ТВ, радио, размещению наружной рекламы;
  • опыт работы в рекламных кабинетах и с системами web-аналитики (ЯМ или GA) обязателен;
  • чёткое логическое мышление;
  • знание инструментов интернет-маркетинга;
  • понимание основ медиапланирования.

Условия работы:

  • работа в профессиональной команде федерального рекламного агентства России;
  • возможность непосредственного участия в крупных, амбициозных проектах;
  • профессиональное корпоративное обучение;
  • официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска/больничные.

Контакт для связи: dk@volgamedia.ru, Курышев Дмитрий, +7 (831) 439-74-74

Специалист по наружной рекламе / OOH Buyer

от 70 000 до 90 000
SA MEDIA GROUP
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Группа компаний SA MEDIA GROUP приглашает кандидатов на вакансию OOH Buyer.

Задачи, которые предстоит выполнять:

  • Формирование предложений для клиента;
  • Переговоры по баинговым условиям;
  • Участие в медиапланировании рекламных кампаний на OOH носителях;
  • Закупка OOH носителей в соответствии с брифами клиентов;
  • Контроль размещения;
  • Контроль отчетной документации и документооборота;
  • Участие в подготовке к тендерам.
  • Необходимый опыт и личные качества:
  • Аналогичный опыт работы от 1 года;
  • Скрупулезность и внимательность.

Компания готова предложить:

  • Конкурентный уровень дохода (обсуждается с успешным кандидатом);
  • Развитая корпоративная культура, позитивная атмосфера;
  • Комфортабельный офис в 5-ти минутах ходьбы от метро Кожуховская;
  • График пн-чт с 9:30 до 18:30 (или с 9/10), пятница сокращенный день;
  • Оформление, отпуск, больничный согласно ТК РФ;
  • Своевременная выплата заработной платы;
  • 50% на спорт-зал, 20% в ресторане на территории БЦ.

Контакт для связи: n.sokolova@smart-view.ru, +7 (495) 937-16-18, Наталья Соколова

New business director

по договоренности
SA MEDIA GROUP
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Крупный рекламный холдинг SA MEDIA GROUP (ТОП-10 рекламных холдингов, ТОП-3 ООН) в поиске нового члена команды, который возьмет на себя задачу развития направления New business всех компаний Группы.

Задачи, которые предстоит решать:

  • Управление всеми New business подразделениями Группы;
  • Обеспечение притока клиентов по всем направлениям Группы;
  • Координация и активная поддержка/консультирование NB команды;
  • Самостоятельное привлечение клиентов;
  • Развитие контактов и неформальных отношений с потенциальными клиентами.
  • Необходимый опыт и личные качества:
  • Опыт работы в сетевых или локальных рекламных агентствах, группах;
  • Хорошее знание рекламного рынка ATL и/или Digital;
  • Опыт управления командой желателен.

Компания готова предложить:

  • Конкурентный уровень дохода (обсуждается с успешным кандидатом);
  • Высокопрофессиональная, нацеленная на результат команда;
  • Развитая корпоративная культура, позитивная атмосфера;
  • Комфортабельный офис в 5-ти минутах ходьбы от метро Кожуховская;
  • График пн-чт с 9:30 до 18:30 (или с 9/10), пятница сокращенный день;
  • Оформление, отпуск, больничный согласно ТК РФ;
  • Своевременная выплата заработной платы;
  • 50% на спорт-зал, 20% в ресторане на территории БЦ.

Контакт для связи: n.sokolova@smart-view.ru, +7 (495) 937-16-18, Наталья Соколова

Event-продюсер

по договоренности
DEPARTAMENT

Команда DEPARTÁMENT ищет первоклассного event-продюсера!

Мы ждем в команду человека, который разделит наши взгляды на современные тренды и развитие в event-индустрии: смелые идеи, технологичные подходы, невероятные решения.

Твоя зона:

  • Ведение проектов: планирование, подготовка, контроль исполнения на всех участках.
  • Коммуникации с клиентом.
  • Подготовка тендерных предложений.

Интересно? 

Направляй свое портфолио с реализованными проектами на почту или в telegram: e.kagan@departament.com, @catherinekagan

Время стать суперсобой!

Senior Digital Manager

по договоренности
Arena

Агентство Arena открывает позицию Senior Digital Manager, ЗП в рынке, задачи огонь! Атрибуция, тесты, подходы и разработка новых продуктов!

Обязанности:

  • Стратегическое и тактическое планирование по брендам;
  • Финансовое сопровождение: бюджетирование, отслеживание коммитментов;
  • Брифинг смежных отделов, мониторинг качества и сроков выполнения;
  • Подготовка анализа конкурентов на полугодовой основе, защита PBA;
  • Развитие клиентов – организация тренингов, воркшопов и диджитал дней;
  • Обучение и развитие подчиненных;
  • Участие в тендерах.

Требования:

  • Опыт в digital от 3х лет;
  • Опыт тактического планирования в iStar, Ателье, Comscore;
  • Знание Google Analytics, умение получить нужные данные, понимание за счет чего можно оптимизировать кампанию. А также Adriver, Adfox, Double Click;
  • Английский для подготовки презентаций, встреч и переговоров;
  • Умение работать самостоятельно;
  • Навыки подготовки красивых презентаций с последующей продажей продукта.

Условия:

  • Офис на ст.метро Павелецкая (8 минут пешком от метро);
  • Молодой дружный коллектив профессионалов;
  • Возможность карьерного и профессионального роста;
  • Социальный пакет (оформление по ТК РФ, белая заработная плата, ДМС, льготный фитнес);
  • Развитая корпоративная культура;
  • Размер заработной платы обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.

Контактное лицо: Анна Шкрум, AShkrum@havasmg.ru

SMM-дизайнер

по договоренности
Affect

В команду Affect требуется SMM-дизайнер.

Что делать:

  • Придумывать и визуализировать идеи постов для соцсетей
  • Создавать gif, video, 3D и другие форматы динамичного контента
  • Отрисовывать инфографику
  • И другие задачи по визуальной работе в социальном пространстве

От нас:

  • Клиенты: мировые бренды, интересные кейсы
  • Обучение: корпоративный английский со скидкой 50%, конференции, лекции
  • Профессиональные сотрудники и демократичный стиль управления на всех уровнях
  • Веселые тусовки с коллегами

От вас:

  • Опыт работы в соцмедиа
  • Умение работать со статикой и анимацией
  • Cкиллы в иллюстрации
  • Опыт в моушн — огромный плюс
  • Уметь снимать фото и видео

Контакт для связи: hr@affect.ru.

Старший графический дизайнер

по договоренности
SmartHeart
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

SmartHeart – междисциплинарное агентство с полным сервисом услуг по созданию и продвижению брендов на рынке недвижимости, horeca, IT и других.

Что нужно будет делать:

  • участвовать в разработке концепций брендов;
  • разрабатывать визуальную айдентику брендов;
  • создавать руководства по применению констант бренда (Brand Guidelines);
  • дизайн и верстка носителей бренда, рекламных материалов, полиграфической продукции, буклетов и т.д.;
  • участие в поддержки и развитии брендов, дизайн-мышление.

От тебя требуется:

  • опыт работы не менее 4 лет (дизайн-студии, брендинговые, рекламные агентства);
  • портфолио реализованных проектов;
  • владение пакетом программ Аdobe (Illustrator, Photoshop, InDesign) и др. графические пакеты;
  • художественное образование, преимущественно графический дизайн;
  • хороший вкус, оригинальное мышление, презентационные навыки, умение работать в команде, коммуникативная гибкость.

Что мы предлагаем:

  • проекты для крупных российских брендов;
  • dream team;
  • постоянное профессиональное развитие;
  • комфортный и современный офис: м. Полянка, Третьяковская, Кропоткинская, Новокузнецкая;
  • оформление по ТК РФ.

Контактное лицо: Варвара Богданова, Recruiting manager, +7 (977) 315 52 03, bogdanova@sh.agency

Web analyst (SEO/Performance)

по договоренности
Artox Media Digital Group
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

Задачи:

  • Участие в разработке стратегии ведения Performance-ориентированных рекламных кампаний для клиентов.
  • Анализ качественных и количественных показателей проведения рекламных кампаний (объем привлеченного трафика, CPO, CPA, конверсия, позиции в поисковых системах).
  • Построение конверсионных воронок, анализ и выбор подходящих моделей атрибуции под проект.Выработка практических рекомендаций по улучшению показателей РК, контроль внедрения рекомендаций рабочей группой
  • проекта, постанализ и корректировка стратегии при необходимости. Поиск точек роста по проектам.
  • Тестирование гипотез и новых инструментов Performance-маркетинга и аналитики для улучшения показателей клиентских проектов.
  • Разработка и создание индивидуальных систем аналитики и отчетности в зависимости от целей клиента. Внедрение их в работу, обучение производственных специалистов работе с системами аналитики.
  • Обоснование эффективности работы проектной команды для клиента с помощью качественных и количественных метрик.
  • Участие во встречах с клиентами при защите аналитических отчетов.

Кого мы ищем:

  • Мы ищем человека, который умеет и любит работать с данными, имеет опыт в веб-аналитике.
  • Обязательны хорошие знания и опыт работы с основными Performance-каналами (контекстная реклама, таргетированная реклама, SEO).
  • Свободное владение основными инструментами веб-аналитики – Яндекс Метрика, Google Analytics, Google Tag Manager.
  • Опытный пользователь Microsoft Excel.
  • Навыки работы с оффлайн- и онлайн-базами данных: SQL, GoogleCloud, Microsoft Azure, BigQuery.
  • Навыки интеграции данных из разных источников в общее хранилище данных.
  • Владение инструментами визуализации данных – Google Data Studio, Microsoft PowerBI, Tableau.
  • Понимание принципов статистики, методик проведения экспериментов.
  • Умение работать с большими объемами данных.
  • Навыки построения отчетности в виде дашбордов.
  • Владение инструментами анализа данных: Statistica, R, Python (пакеты Pandas, Sklearn).
  • Опыт разработки и внедрения систем предиктивной аналитики.
  • Навыки работы с LogsAPI, API Яндекс Директ.

Что мы предлагаем:

  • Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
  • Уровень дохода обсуждается индивидуально с успешным кандидатом. Оклад+бонусы.
  • Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы - БЦ "Омега 2", м. Автозаводская.
  • Возможность участвовать в развитии ключевого подразделения в компании и в будущем возглавить его.
  • Возможность работать с крупными российскими и зарубежными рекламодателями.
  • Возможность участия в крупных российских и зарубежных конференциях по интернет-маркетингу в качестве спикера или слушателя за счет компании.
  • Возможность публиковать собственные исследования на сайте компании с многотысячным охватом аудитории.
  • Возможность дополнительного обучения по веб-аналитике и анализу данных за счет компании.
  • Возможность часть рабочего времени посвящать экспериментам и исследованиям.
  • Возможность самостоятельно формировать собственную команду в перспективе.
  • Несколько большую самостоятельно и автономность, чем обычно принято на такой позиции – мы готовы прислушиваться и давать возможность внедрять собственные идеи в процессе работы.
  • Понимающий руководитель с опытом в сфере интернет-маркетинга и Data Science.

Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005

Ведущий специалист по контекстной рекламе

по договоренности
Artox Media Digital Group
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Разработка стратегии для крупных текущих клиентов (контекстная/таргетированная реклама).
  • Управление и ведение крупных проектов с командой.
  • Запуск контекстной, таргетированной, медийной рекламы.
  • Аналитика рекламных кампаний.
  • Контроль группы сотрудников в Москве.
  • Контроль исполнения процессов производства .
  • Контроль качества настройки рекламных кампаний.
  • Управление командой, развитие сотрудников.

Требования:

  • Опыт работы на аналогичных позициях в digital агентстве от 1 года.
  • Опыт работы с контекстной и таргетированной рекламой не менее 2 лет
  • Опыт самостоятельного ведения проектов (в составе отдела) либо опыт руководства группой специалистов по контекстной и таргетированной рекламе.
  • Опыт ведения рекламных кампаний с объемом ключевых запросов более 3000.
  • Опыт ведения проектов с бюджетом от 1 млн. рублей.
  • Опыт ведения рекламных кампаний для B2B компаний.
  • Обязателен опыт работы в агентстве, не фриланс.
  • Опыт работы как с Директ, так и с Adwords (наличие сертификатов будет плюсом).
  • Опыт ведения таргетированной рекламы в социальных сетях.
  • Опыт работы по контексту с оплатой за лиды.
  • Опыт проведения аудитов рекламных кампаний.
  • Опыт работы с системами автоматизации — K50, Origami etc.
  • Опытный пользователь Excel, Google Spreadsheets.
  • Уверенное знание Яндекс Метрика, Google Analytics и Google Tag Manager (наличие сертификатов будет плюсом).
  • Управление командой, ассистентами от 1 – го человека.

Будет плюсом:

  • Опыт проведения анализа юзабилити посадочных страниц и разработки рекомендаций для повышения конверсии.
  • Опыт проведения A/B тестирования посадочных страниц.

Условия:

  • Конкурентная заработная плата (уровень обсуждается с успешным кандидатом).
  • Место работы: Бизнес центр "Омега-2".
  • Соблюдение ТК РФ.

Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005

SMM Strategic planner

по договоренности
Artox Media Digital Group
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP – это Digital-агентство полного цикла, которое специализируется на оказании услуг в области SEO, Performance, ORM и SMM. Наши офисы расположены в Москве, Нью-Йорке и Минске, команда профессионалов насчитывает более 200 человек.

В нашу команду мы ищем SMM Strategic planner.

Задачи и функционал:

  • Разработка SMM и ORM стратегий (контент стратегии, коммуникационные стратегии, медиа стратегии).
  • Разработка предложений по текущим клиентам, предложения по спец. проектам и т.д.
  • Развитие продукта, работа над позиционированием и УТП.
  • Участие в тендерах.

Кого мы ищем:

  • Продвинутые навыки SMM аналитики (Ниппель, JagaJam, SocialBakers).
  • Знание SMM инвентаря (таргетированная реклама, блоггеры, инвайтинги и т.д.).
  • Знание устройства рекламного кабинета разных систем (Fb, Vk, Mytarget).
  • Понимание SMM/ORM трендов и желание внедрять инновации.
  • Способность ясно излагать свои мысли и ставить задачи дизайнерам, копирайтерам, медиапланерам.
  • Успешный опыт ведения SMM проектов подкрепленный кейсами.
  • Опыт создания 360 digital-проектов как плюс.
  • Опыт успешного участия в тендерах, презентации предложений.

Что мы можем Вам предложить:

  • Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы (БЦ "ОМЕГА 2").
  • Участие в профильных конференциях, выставках. Корпоративное обучение/развитие.
  • Оформление согласно ТК РФ.
  • Уровень дохода обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.

Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005

Project manager SEO

по договоренности
Artox Media Digital Group
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

ARTOX media – это Digital-агентство полного цикла, которое специализируется на оказании услуг в области SEO, Performance, ORM, SMM. Наши офисы расположены в Москве, Нью-Йорке и Минске, команда профессионалов насчитывает более 200 человек.

В нашу команду мы ищем Project manager SEO.

Задачи и функционал:

  • Управление проектами по интернет-маркетингу (поисковое продвижение) для клиентов агентства;
  • Выяснение бизнес-задач, потребностей клиента. Согласование с клиентом целей оказания услуг и показателей оценки эффективности (KPI). Контроль выполнения KPI - эффективное управление командой для достижения KPI клиента;
  • Управление проектом, постановка задач участникам проектной группы;
  • Контроль исполнения обязанностей всех участников проекта;
  • Контроль качества проводимых работ;
  • Подготовка отчетности клиенту по оказываемым услугам, защита и пересогласование при необходимости KPI проекта, контроль качества предоставляемых для их создания данных;
  • Развитие клиента, продажи дополнительных услуг;
  • Внутренняя отчетность: план/факт по отгрузке, приходам, расходам, марже;
  • Активное участие в допродажах совместно с Sales-менеджером;
  • Планирование приходов, расходов. Контроль дебиторской задолженности. Контроль расходов;
  • Подготовка договоров, счетов, актов;
  • Своевременное согласование смет, планируемых работ с клиентом до начала отчетного периода.

Кого мы ищем:

  • Опыт работы в области управления проектами в сфере интернет-маркетинга от двух лет в агентстве​.
  • Высокий уровень коммуникабельности, готовность работать в режиме многозадачности.
  • Опыт работы с дебиторской задолженностью.
  • Опыт продаж или допродаж (развитие клиентов).

Что мы можем предложить:

  • Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
  • Интересный и сложный продукт, возможность стать экспертом в области digital-маркетинга.
  • Команда профессиональных специалистов по SEO, SMM, ORM, Performance.
  • Постоянное обучение и профессиональное развитие.
  • Участие в профессиональных конференциях и выставках.
  • Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы - БЦ "Симонов Плаза", м. Автозаводская.
  • Возможности для профессионального и карьерного роста.
  • Условия по з/п обсуждаются индивидуально с успешным кандидатом (оклад + бонусная часть).

Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005

Специалист по контекстной рекламе

по договоренности
Artox Media Digital Group
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

ARTOX media – это Digital-агентство полного цикла, которое специализируется на оказании услуг в области SEO, Performance, ORM, SMM. Наши офисы расположены в Москве, Нью-Йорке и Минске, команда профессионалов насчитывает более 200 человек.

В нашу команду мы ищем Специалиста по контекстной рекламе.

Задачи и функционал:

  • Запуск и ведение рекламных кампаний (Яндекс Директ, Google Adwords, Facebook, Instagram, Вконтакте, MyTarget.).
  • Разработка рекламных креативов для рекламных кампаний.
  • Мониторинг рекламных кампаний клиентов.
  • Аналитика размещений и оптимизация.
  • Подготовка отчетов по рекламным кампаниям (в форматах Excel и Powerpoint).

Кого мы ищем:

  • Специалиста с опытом работы в контекстной рекламе не менее 2 лет.
  • Опыт самостоятельного ведения рекламных кампаний с объемом ключевых запросов более 3000, с бюджетом от 1 млн. рублей.
  • Опыт ведения рекламных кампаний для B2B компаний.
  • Обязателен опыт работы в агентстве.
  • Опыт работы как с Директ, так и с Adwords (наличие сертификатов будет плюсом).
  • Опыт ведения таргетированной рекламы в социальных сетях, ведение контекстной рекламы с оплатой за лиды.
  • Опыт работы с системами автоматизации — K50, Origami etc., опытный пользователь Excel, Google Spreadsheets.
  • Уверенное знание Яндекс Метрика, Google Analytics и Google Tag Manager (наличие сертификатов будет плюсом).

Будет плюсом:

  • Опыт проведения анализа юзабилити посадочных страниц и разработки рекомендаций для повышения конверсии.
  • Опыт проведения A/B тестирования посадочных страниц.

Что мы можем Вам предложить:

  • Команда профессиональных специалистов по SEO, SMM, ORM, Performance.
  • Постоянное обучение и профессиональное развитие.
  • Участие в профессиональных конференциях и выставках.
  • Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы - БЦ "Омега 2", м. Автозаводская.
  • Возможности для профессионального и карьерного роста.
  • Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
  • Условия по з/п обсуждаются индивидуально с успешным кандидатом (оклад + бонусная часть).

Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005

Ассистент digital отдела

по договоренности
Artox Media Digital Group
  • Требуемый опыт работы: не требуется
  • Полная занятость, полный день

Задачи и функционал:

  • Еженедельная подготовка отчетов + внесение данных в существующую форму Google Doc.
  • Консультация сотрудников департамента относительно PlanFix (crm) на основании описанных процессов и инструкций.
  • Ежемесячная подготовка отчетов в Excel.
  • Составление плана расходов отдела.
  • Контроль календаря встреч и совещаний руководителя.
  • Документооборот (взаимодействие с бухгалтерией, юридической службой).
  • Помощь руководителю по иным вопросам.

Кого мы ищем:

  • Знание Excel – работа с таблицами, массивами данных, подготовка отчетов по существующим форматам.
  • Знание MS Office – PowerPoint.
  • Математический склад ума, ответственность, внимательность.
  • Желание развиваться в сфере digital-маркетинга.
  • Высшее/неполное высшее образование (студенты последних курсов - возможность работать полный рабочий день).
  • Умение держать фокус на результат и внимание к мелочам.
  • Готовность выполнить тестовое задание.

Что мы можем Вам предложить:

  • Команда профессиональных специалистов по SEO, SMM, ORM, Performance.
  • Постоянное обучение и профессиональное развитие.
  • Участие в профессиональных конференциях и выставках.
  • Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы - БЦ "Омега 2", м. Автозаводская.
  • Возможности для профессионального и карьерного роста.
  • Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.

Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005

Sales manager (SEO, SMM, ORM, Performance)

по договоренности
Artox Media Digital Group
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

ARTOX media – это Digital-агентство полного цикла, которое специализируется на оказании услуг в области SEO, Performance, ORM, SMM. Наши офисы расположены в Москве, Нью-Йорке и Минске, команда профессионалов насчитывает более 200 человек.

В нашу команду мы ищем Менеджера по продажам.

Задачи и функционал Менеджера по продажам:

  • Расширение клиентской базы, ведение переговоров с клиентами (инструменты Коммерческого департамента - Отдел телемаркетинга, Отдел PR и маркетинга, Отдел отчетности и аналитики).
  • Продажи и допродажи услуг компании (Performance, SEO, SMM, ORM).
  • Участие в разработке digital-стратегий для клиентских проектов.
  • Документальное сопровождение сделок.

Кого мы ищем:

  • Опыт успешных продаж услуг от 1 года.
  • Опыт работы с клиентами в сфере digital-маркетинга.
  • Опыт ведения переговоров на уровне топ-менеджмента компаний.
  • Желание развиваться в сфере интернет-маркетинга.
  • Уверенность в себе, инициативность и ориентированность на результат.

Условия:

  • Интересный и сложный продукт, возможность стать экспертом в области digital-маркетинга.
  • Команда профессиональных специалистов по SEO, SMM, ORM, Performance.
  • Постоянное обучение и профессиональное развитие.
  • Участие в профессиональных конференциях и выставках.
  • Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы - БЦ "Омега 2", м. Автозаводская.
  • Возможности для профессионального и карьерного роста.
  • Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
  • Условия по з/п обсуждаются индивидуально с успешным кандидатом (оклад + бонусная часть).

Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005

Performance маркетолог

по договоренности
Artox Media Digital Group
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

ARTOX media – это Digital-агентство полного цикла, которое специализируется на оказании услуг в области SEO, Performance, ORM, SMM. Наши офисы расположены в Москве, Нью-Йорке и Минске, команда профессионалов насчитывает более 200 человек.

На данный момент находимся в поиске Performance маркетолога. Работа с нашим брендом - AMDG.

Обязанности:

  • Управление подрядчиками по SEO, SMM, Performance. Выполнение KPI по заявкам.
  • Работа с CMS сайта компании, управление подрядчиками.
  • Конкурентный анализ отрасли.
  • Продуктовый маркетинг: подготовка форматов коммерческих предложений.
  • Отчетность, аналитика.

Требования:

  • Опыт работы с Performanct каналами в digital агентстве, либо на стороне клиента.
  • Наличие сертификатов GA и Яндекс.Метрика.
  • Опыт работы с контекстной и таргетированной рекламой, SEO.
  • Грамотная письменная и устная речь.
  • Отличные коммуникативные навыки.
  • Готовность выполнить тестовое задание.

Условия:

  • Возможности профессионального и личностного роста.
  • Работа в комфортабельном офисе в центре Москвы (3 мин. от м. Автозаводская).
  • Оформление по ТК РФ, соц. пакет.

Контактная информация: Екатерина Захлебина, e.zahlebina@artox-media.ru, 89851038005

Econometrician (Эконометрист)

по договоренности
Бургер Кинг Россия

"Бургер Кинг Россия" ищет виртуоза оценки эффективности и оптимизации медиа-размещений. В его/её расположении будет находиться маркетинг-микс модель и огромный простор по поиску способов повышения отдачи вложений в рекламу.

Мы ожидаем, что успешный кандидат хорошо ориентируется как минимум в большинстве популярных методов эконометрического моделирования и регулярно применяет их на практике. Умение в макросы и стат. пакеты приветствуется. Помимо технических навыков, наш будущий коллега также обладает навыками общения с людьми, поскольку им (и от них тоже) часто будет что-то нужно.

Большим плюсом также окажется соответствие духу и ценностям нашей компании:

  • Ответственность – каждый из нас воспринимает бизнес, как свой
  • Упорство – мы меняем правила игры во всём, и это всегда требует усилий
  • Креативность – чтобы достигать того, чего не могут другие, надо думать так, как никто другой
  • Амбициозность – здесь работают только те, кто хочет стать лучшими в своём деле

Если всё это – про вас, пишите на media@burgerking.ru. Об остальном договоримся.

Media Manager (Медиаменеджер)

по договоренности
Бургер Кинг Россия

"Бургер Кинг Россия" ищет того (или ту), кто сможет сделать нас трендмейкером (хотя бы в России, в идеале – в мире) медийного рынка.

Зная теорию и практику планирования и закупки ТВ, Интернета и наружной рекламы (и т. д.), наш будущий коллега не будет доволен их текущим состоянием и будет считать своей миссией каждый день создавать новое там, где не получилось у остальных, и решать инструментами рекламы задачи бизнеса, не убаюкивая себя мнимым отсутствием краткосрочного эффекта рекламы на продажи. Это потребует железной воли, нездоровых амбиций и сумасшедшего темпа работы каждый день – но тот, кто сможет это потянуть, построит здесь карьеру в разы быстрее, чем в любой другой крупной компании.

Чего конкретно предстоит добиваться:

  • Рост продаж (рубли)
  • Рост прибыли (рубли, %)
  • Рост эффективности медиа (ROI, эконометрика)
  • Рост знания бренда (UBA, еженедельные замеры)
  • Рост медийной заметности (Reach%, еженедельные замеры)

Если всё ещё интересно, пишите на media@burgerking.ru. Об остальном договоримся.

Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.