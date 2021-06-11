Объявлены лауреаты Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч»

10 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей XII Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч».
Отметим, что на участие в конкурсном отборе было подано более 100 заявок от телеканалов, транслируемых на территории РФ на русском языке посредством спутниковых, кабельных операторов и в сети Интернет. Также заявки на соискание Премии подавали иностранные телеканалы, вещающие на русском языке за рубежом, производители и дистрибьюторы телевизионного контента для неэфирных каналов.
Среди участников: телеканалы «Победа», «Мир 24», «365 дней ТВ», «Время», «Моя Планета», Cartoon Network, СТС Kids, «О!», «Кухня ТВ», «Бобер», «Доктор», FRIDAY International, «Москва 24», канал «78», «Сочи 24», «Санкт-Петербург», «История», «Ля-минор ТВ», «Музыка Первого», Discovery Channel, Viasat Explore, ОТТ-сервисы Ivi, more.tv, НТВ, «Ростелеком» и многие другие.
Основными критериями при выборе победителей были территория вещания канала, объем аудитории, среда распространения, объем программ собственного производства, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, разнообразие программного наполнения.
Представляем победителей в основных и специальных номинациях.
Лучший киноканал
«Мосфильм. Золотая коллекция»
Лучший информационно-публицистический канал
«Известия»
Лучший познавательный телеканал
«Моя планета»
Лучший научно-популярный телеканал
«Наука»
Лучший развлекательный телеканал
«Бобер»
Лучший детский телеканал
«О!»
Лучший женский телеканал
TLC
Лучший мужской телеканал
Viasat Explore
Лучший спортивный телеканал
M-1 Global
Лучший музыкальный телеканал
«Музыка Первого»
Лучший телеканал о стиле жизни
«КухняТВ»
Лучший ведущий
Дмитрий Борисов, ведущий и соавтор программы «Путь к Победе» (ТК «Победа»)
Лучшая ведущая
Рыбакова Мария (ТК «Москва 24»)
Лучший юный ведущий
Николь Плиева (ТК «О!»)
Лучшая информационно-публицистическая телепрограмма
Воскресная информационно-аналитическая программа «ВМЕСТЕ» (ТК «МИР 24»)
Лучшая развлекательная телепрограмма
«Горизонт приключений» (ТК HDL)
Лучшая авторская программа
Документальный проект «На пути к Великой Победе» (ТК «365 дней ТВ»)
Лучшее оформление канала
«Время: далекое и близкое»
Лучшее оформление программы
Проект «Путь к Победе» (ТК «Победа»)
Лучшая акция/мероприятие телеканала
Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу!» (ТК «Победа»)
Лучший региональный телеканал
«Москва 24»
Лучший ОТТ-сервис
Wink (ОТТ-сервис от Ростелекома)
Лучший дистрибьютор контента
Проект «Медиалогистика» (компания «МСК-IX»)
Специальными призами были удостоены:
• За своевременное и беспристрастное информирование в период пандемии — телеканал «Доктор»
• За вклад в развитие спутниковых технологий вещания — «НТВ-ПЛЮС ТВ»
• За выведение региональной общественной премии на федеральный уровень — телеканал «Вся Уфа»
• За вклад в развитие научно-познавательной журналистики — Александр Колтовой (посмертно), ведущий телеканалов «Наука» (программа «На пределе») и «Т24» (программа «Летная школа»)
• За попадание в нишевую целевую аудиторию — телеканал «Дорама»
• За лучший видеоблог как проект традиционного СМИ — «Антонимы», проект канала RT
• Открытие года — телеканал «Bridge TV Шлягер»