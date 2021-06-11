Объявлены лауреаты Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч»

10 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей XII Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч».

Отметим, что на участие в конкурсном отборе было подано более 100 заявок от телеканалов, транслируемых на территории РФ на русском языке посредством спутниковых, кабельных операторов и в сети Интернет. Также заявки на соискание Премии подавали иностранные телеканалы, вещающие на русском языке за рубежом, производители и дистрибьюторы телевизионного контента для неэфирных каналов.

Среди участников: телеканалы «Победа», «Мир 24», «365 дней ТВ», «Время», «Моя Планета», Cartoon Network, СТС Kids, «О!», «Кухня ТВ», «Бобер», «Доктор», FRIDAY International, «Москва 24», канал «78», «Сочи 24», «Санкт-Петербург», «История», «Ля-минор ТВ», «Музыка Первого», Discovery Channel, Viasat Explore, ОТТ-сервисы Ivi, more.tv, НТВ, «Ростелеком» и многие другие.

Основными критериями при выборе победителей были территория вещания канала, объем аудитории, среда распространения, объем программ собственного производства, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, разнообразие программного наполнения.

Представляем победителей в основных и специальных номинациях.

Лучший киноканал

«Мосфильм. Золотая коллекция»

Лучший информационно-публицистический канал

«Известия»

Лучший познавательный телеканал

«Моя планета»

Лучший научно-популярный телеканал

«Наука»

Лучший развлекательный телеканал

«Бобер»

Лучший детский телеканал

«О!»

Лучший женский телеканал

TLC

Лучший мужской телеканал

Viasat Explore

Лучший спортивный телеканал

M-1 Global

Лучший музыкальный телеканал

«Музыка Первого»

Лучший телеканал о стиле жизни

«КухняТВ»

Лучший ведущий

Дмитрий Борисов, ведущий и соавтор программы «Путь к Победе» (ТК «Победа»)

Лучшая ведущая

Рыбакова Мария (ТК «Москва 24»)

Лучший юный ведущий

Николь Плиева (ТК «О!»)

Лучшая информационно-публицистическая телепрограмма

Воскресная информационно-аналитическая программа «ВМЕСТЕ» (ТК «МИР 24»)

Лучшая развлекательная телепрограмма

«Горизонт приключений» (ТК HDL)

Лучшая авторская программа

Документальный проект «На пути к Великой Победе» (ТК «365 дней ТВ»)

Лучшее оформление канала

«Время: далекое и близкое»

Лучшее оформление программы

Проект «Путь к Победе» (ТК «Победа»)

Лучшая акция/мероприятие телеканала

Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу!» (ТК «Победа»)

Лучший региональный телеканал

«Москва 24»

Лучший ОТТ-сервис

Wink (ОТТ-сервис от Ростелекома)

Лучший дистрибьютор контента

Проект «Медиалогистика» (компания «МСК-IX»)

Специальными призами были удостоены:

• За своевременное и беспристрастное информирование в период пандемии — телеканал «Доктор»

• За вклад в развитие спутниковых технологий вещания — «НТВ-ПЛЮС ТВ»

• За выведение региональной общественной премии на федеральный уровень — телеканал «Вся Уфа»

• За вклад в развитие научно-познавательной журналистики — Александр Колтовой (посмертно), ведущий телеканалов «Наука» (программа «На пределе») и «Т24» (программа «Летная школа»)

• За попадание в нишевую целевую аудиторию — телеканал «Дорама»

• За лучший видеоблог как проект традиционного СМИ — «Антонимы», проект канала RT

• Открытие года — телеканал «Bridge TV Шлягер»