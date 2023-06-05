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05.06.2023 в 18:21

В обновлении ЯRUS на iOS появились платные блоги

В блогах можно размещать любой контент: от уроков китайского языка до видеороликов с путешествий.

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ДИАЛОГ АО | yarus.ru
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В свежей версии приложения ЯRUS на iOS стало возможно создавать блоги с платным доступом. Теперь инфлюенсеры могут публиковать эксклюзивы, а пользователи получат свежие публикации по подписке.

Уроки китайского языка, видеоролики с рецептами, обучение йоге: представители социальной сети уверены, что платные ленты ЯRUS — хороший источник монетизации контента. Какие публикации увидят подписчики и кто именно получит доступ, решает блогер. При создании ленты также есть выбор — настроить ежемесячный платёж или предоставить ленту после единоразовой оплаты.

Обучающая информация. Эксклюзивные уроки, курсы или тренинги от инфлюенсеров и преподавателей: для соответствующих специалистов стала возможна монетизация навыков фотографии, кулинарии, рисования, музыки или маркетинга. Доступ к уникальному контенту по подписке получат пользователи, заинтересованные в углублённом изучении темы.

Премиум-публикации. От видеороликов с путешествий до сюжетов и фото с концертов и VIP-мероприятий: подписчики окажутся в гуще событий и станут ближе к любимым знаменитостям в закрытой платной ленте. Журналисты, трэвел-блогеры, музыканты и лидеры мнений могут делиться с сообществом премиум-контентом.

Экспертные исследования. Статистические данные, аналитические отчёты, исследования и прогнозы — такая информация актуальна для профессионалов своего дела. Поэтому эксперты предметных областей могут проводить исследования и предоставлять подписчикам блог с надёжной информацией.

Марафоны и руководства. Советы по фитнесу и улучшению здоровья, секреты успеха в бизнесе и руководство по саморазвитию: составлять марафоны по личностному росту и повышению качества жизни, а также зарабатывать на этом способны знатоки различных сфер, — от писателей и коучей до блогеров, подчёркивает команда ЯRUS.

Валерий Коляда, менеджер продукта социальной сети ЯRUS:

Блогеры могут передавать дополнительную ценную информацию сообществу подписчиков в ленте с платным доступом, а пользователи — получать важные знания в предметной области и более интерактивное и персонализированное взаимодействие с любимым автором.

Более 11 млн пользователей российской социальной сети ЯRUS зарабатывают с момента регистрации: ежедневно платформа начисляет по пять монет за активность. Система монетизации предоставит дополнительные возможности: за каждые 1 тыс. просмотров длинных видеороликов автор получает 50 монет, за сюжеты — 20. Внутреннюю валюту можно вывести на банковский счёт в рублях по курсу один к одному, начиная от 1 тыс. монет. Скачать приложения ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.

ЯRUS
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