МФО выдали предпринимателям займы на 10 млрд рублей

Объём выдачи займов коммерческими микрофинансовыми организациями (МФО) предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) по итогам первых семи месяцев текущего года превысил 10 млрд руб., тогда как за весь 2022 год показатель находился на уровне 14 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование эксперты МФК «МаниМен».

Аналитики ожидают, что объёмы выдачи повысятся до 18−20 млрд по итогам года, в таком случае рост составит 30−40%.

Гендиректор МКК «Кредиттер» Игорь Смирнов подчеркнул, что доля займов на развитие бизнеса может вырасти на треть. По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, рост происходит благодаря организациям, которые имею программы «займы МСП».

На сегодняшний день в МФК «МаниМен» на долю малого и среднего бизнеса приходится около 11% портфеля, что почти на 2 п. п. больше, чем в 2022 году.

В МФК «Вэббанкир» число клиентов МСБ растёт с 2020 года, и занимает долю 20%. Количество предпринимателей увеличивается на фоне ухода из России западных компаний. Микрофинансовые организации в это же время ищут новых клиентов и направления развития, поэтому будут готовы предложить малому бизнесу выгодные условия кредитования, отмечает Смирнов.

По данным МФК «МаниМен», большую часть займов оформляют клиенты из сферы торговли, на них приходится 80% от полного объёма выдачи. В компании поясняют, что потребность в финансировании растёт, поскольку многие хотят продавать товары через маркетплейсы.

«Среди целей займов встречались внесение платежа за аренду помещения для театра или покупка домашнего скота для фермы», — рассказал изданию гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Государственные МФО ориентированы на выдачу займов предпринимателям из конкретного региона и тем, кто занят в приоритетных для этого региона направлениях экономики. Организации в таких случаях могут выдать займы до трёх лет на сумму до 5 млн руб., для предприятий из приоритетных областей ставка не превышает ключевую.

Коммерческие МФО чаще всего выдают бизнесу займы на сумму около 300 тыс. руб. По оценкам «Эксперт РА», займы такого типа выдаются сроком на несколько месяцев под ставку 40−100% годовых.

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев утверждает, что в таких случаях предприниматели берут займы для погашения кассовых разрывов, когда деньги нужны срочно. Тогда они готовы переплатить.

Однако часть МФО в текущей экономической ситуации относится к МСБ настороженно. Например, ГК Eqvanta не намерена восстанавливать закрытый проект по кредитованию. Андрей Пономарев отмечает, что предприниматели допускают просрочки немного чаще, чем те, кто работает в найме. Поэтому работа с МСП «требует от компаний дополнительных компетенций», если выдавать займы на более крупные суммы и на большой срок.