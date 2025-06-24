В Москве и Подмосковье стало в пять раз больше свободных складских площадей

Объем вакантных площадей на складском рынке Москвы и Подмосковья достиг 1,1 млн квадратных метров (кв. м) — это в 5,3 раза больше, чем год назад. По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, речь идет как о прямом предложении, так и о субаренде. На смену острому дефициту пришел резкий рост вакантности. Основными причинами стали падение спроса, рост девелоперской активности и высвобождение части ранее занятых площадей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Снижение спроса подтверждается и динамикой сделок. По оценке NF Group, за январь-июль 2025 года в Московском регионе заключено сделок на 525 тыс. кв. м — в 4,5 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Общий показатель по России также просел — в 2,6 раза, до 1,19 млн кв. м. Участники рынка связывают это с высокой ключевой ставкой и паузой, которую взяли крупные арендаторы, сместив фокус с Москвы на регионы.

Последние несколько лет ключевыми игроками на складском рынке выступают участники рынка e-commerce. Однако их присутствие снижается после активной экспансии. Основной спрос формируют производственные компании, логисты и традиционная розница. Если по итогам 2024 года на e-commerce приходилось 59% поглощения складов в России, то в первом полугодии 2025-го — лишь 33%, отмечают в NF Group. Причины — оптимизация процессов и отказ от универсальных складов в пользу объектов, построенных под собственные нужды. Высвобождаемые площади возвращаются на рынок, усиливая конкуренцию между владельцами.

Дополнительное давление на рынок оказывает рост спекулятивного строительства. По подсчетам NF Group, до конца 2025 года в Москве ожидается ввод около 1 млн кв. м незаконтрактованных складов. Хотя аренда с начала года подорожала лишь на 4%, темпы роста ставок резко замедлились по сравнению с 2023−2024 годами. Эксперты ожидают стабилизацию цен, а в ряде случаев — снижение: на фоне растущей конкуренции девелоперы уже готовы предлагать дисконты до 15%.