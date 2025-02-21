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18+
21.02.2025 в 17:50

Объем кредитования МСП в России вырос в декабре почти на 16%

В конце года наблюдался рост выдачи ссуд предпринимателям

В декабре 2024 года в Центробанке зафиксировали характерный для конца года рост кредитования малого и среднего бизнеса. Объем ссуд, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, увеличился к ноябрю на 15,9%, до 1,5 трлн руб., а год к году упал на 21,2%. Такие данные представил ЦБ.

В последний месяц прошлого года малым и средним предприятиям выдали 282,2 тыс. кредитов (годом ранее показатель был выше на 6,6%). Ссуду получили 243,2 тыс. субъектов МСП, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. Средний размер кредита составил 5,2 млн руб. (в декабре 2023 года показатель был равен 6,1 млн руб.). Задолженность по кредитам за год выросла с 12,5 до 14,5 трлн руб.

В декабре увеличились средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным МСП в рублях: по займам на срок до одного года — на 9,59 процентных пункта в годовом выражении, до 24,21%, по кредитам на срок свыше одного года — на 4,38 п.п., до 19,92%.

Также стало известно, что Центробанк будет ежемесячно публиковать информацию об объеме льготных кредитов, выданных компаниям и индивидуальным предпринимателям, и задолженности по ним.

кредиты Центробанк малый и средний бизнес
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