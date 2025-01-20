Объем деструктивного контента в рунете вырос в два раза

В 2024 году в России число заблокированных или удаленных материалов с призывами к массовым беспорядкам выросло в 2,2 раза, а попыток вовлечь несовершеннолетних в противоправные действия стало больше почти в 1,5 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Так, на основании судебных решений и требований Генпрокуратуры федеральная служба ограничила доступ (или владельцы удалили по ее требованию) более 3,5 тыс. материалов, которые призывали к массовым беспорядкам. Объем заблокированного контента, который вовлекал несовершеннолетних в противоправные действия, увеличился до 33,2 тыс. материалов.

Председатель комитета по информационной безопасности семьи союза «Родительская палата» Андрей Афанасьев отмечает, что деструктивного контента стало «невероятное количество». В частности, Telegram является платформой по распространению деструктива, где ни один закон не действует, считает он.

В связи с этим необходимость ограждения детей от вредоносного контента представляется важным направлением, учитывая, что на сегодняшний день значительную часть времени дети проводят в интернете, соглашаются юристы.

В декабре 2024 года в Госдуму внесли законопроект, который предполагает обязательную маркировку контента в видеоиграх. Согласно ему, разработчики и распространители игр обязаны наносить не только возрастную маркировку, но и информацию, обозначающую наличие в сюжете жестокости, насилия, нецензурной лексики, алкоголя, наркотиков и подобного. Кроме того, осенью стартовал эксперимент по добровольной сюжетной маркировке видеоигр.