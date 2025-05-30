The New York Times заключила соглашение с Amazon об использовании контента в ИИ-сервисах

Издательский дом The New York Times (NYT) заключил соглашение с Amazon о лицензировании редакционного контента. Оно предусматривает использование журналистских материалов издателя в ИИ-продуктах и сервисах компании, в частности, интеграцию с виртуальным ассистентом Alexa. Об этом сообщает NYT.

Кроме новостных статей, договор включает материалы с кулинарного сайта с рецептами NYT Cooking, спортивного ресурса The Athletic. Контент будет использоваться для генерации кратких ответов и сводок, основанных на запросах пользователей.

Amazon также получит права на использование материалов NYT для обучения своих больших языковых моделей (LLM).

Отмечается, что в соглашение не включен контент с сайта потребительских рекомендаций Wirecutter, принадлежащего The New York Times. Как пояснили в издании, между Amazon и Wirecutter уже существует «давнее сотрудничество», что, вероятно, исключает необходимость отдельного соглашения.

Соглашение NYT с компанией, разрабатывающей ИИ-сервисы, стало первым на фоне продолжающегося судебного спора с OpenAI и Microsoft по вопросу авторских прав. В декабре 2023 года The New York Times обвинила Microsoft и OpenAI в незаконном использовании материалов и нарушении авторских прав. Тогда в газете заявили, что компании безвозмездно применяют контент, созданный изданием, для обучения своих чат-ботов ChatGPT и Bing Chat.