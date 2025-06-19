НТВ и «Союзмультфильм» снимут игровой фильм по мотивам «Ну, погоди!»

На полях Петербургского международного экономического форума генеральный продюсер AO «Телекомпания НТВ» Тимур Вайнштейн и председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева подписали партнерское соглашение о создании полнометражного художественного фильма по мотивам культового мультфильма «Ну, погоди!». Выход картины в широкий прокат запланирован на 2028 год. Об этом сообщает ТАСС.

Производством фильма займется кинокомпания «Темп» при участии «Союзмультфильма», а НТВ выступит генеральным информационным партнером.

Как отметил Тимур Вайнштейн, проект продолжит тренд на перезапуск советской анимации и станет частью мультвселенной, в которой классические персонажи получают новое развитие. По словам Юлианы Слащевой, игровая экранизация «Ну, погоди!» позволит по-новому раскрыть характеры героев и познакомить с ними новые поколения зрителей.

«Это тот фильм, который можно пересматривать много раз, и каждый раз испытывать радость от встречи с любимыми героями. Погоня волка за зайцем, как и их дружба, и противостояние — та самая история, которая может длиться бесконечно», — отметила Юлиана Слащева.

Легендарный мультфильм «Ну, погоди!» впервые появился на экранах в 1969 году как дебют режиссера Геннадия Сокольского — в составе альманаха «Веселая карусель». Уже в 1970-м стартовал одноименный сериал, снятый режиссером Вячеславом Котеночкиным. В 2021 году студия «Союзмультфильм» представила его обновленную версию — анимационный цикл «Ну, погоди! Каникулы».