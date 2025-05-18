Амбассадором Asics стал пес по кличке Феликс

Спортивный бренд Asics представил новую глобальную кампанию, главным героем которой стал не человек, а самоед по кличке Феликс. Белоснежный пес стал официальным амбассадором марки в рамках инициативы Mind’s Best Friend, направленной на популяризацию активности как способа заботы о теле и разуме.



По словам представителей бренда, вдохновением для кампании послужило исследование, которое показало, что владельцы собак в среднем на 18% активнее и чаще ощущают психологическое благополучие по сравнению с теми, у кого нет питомцев. Более того, 65% респондентов признались, что собака — главный мотиватор для ежедневных прогулок и тренировок.



«Мы хотим напомнить: движение — это не только про спорт. Это про жизнь, — говорится в заявлении Asics. — А наш лучший друг на поводке часто знает это лучше нас». Asics также запустил глобальный open call, приглашая владельцев собак со всего мира номинировать своих питомцев на роль бренд-амбассадора. Избранные пары человек-собака получат фирменные комплекты экипировки.



По словам маркетологов, за последние годы тема ментального здоровья стала одним из стратегических векторов для многих спортивных и лайфстайл-брендов. Кампания Asics вписывается в этот тренд, предлагая оригинальный, эмоционально теплый и визуально запоминающийся подход.